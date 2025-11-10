От ожога до рака: Россиян призвали не удалять родинки и папилломы лазерными ручками

Россия и США
10 ноября, 09:17

Россиян призвали не удалять родинки и папилломы лазерными ручками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw Mikulski

Россияне активно покупают лазерные ручки для домашнего удаления родинок и папиллом, несмотря на угрозу ожогов и рака. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, спрос на эти устройства вырос вдвое, а их средняя цена составляет 1500 рублей. Покупатели, отмечая эффективность приборов, часто не подозревают о возможных серьёзных последствиях для здоровья, включая онкологические заболевания.

Россияне активно покупают лазерные ручки для домашнего удаления родинок и папиллом. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Кандидат медицинских наук и онколог Евгений Черёмушкин предупреждает, что самостоятельное удаление кожных образований с помощью специальных ручек может быть опасным. Существует риск принять злокачественную меланому за обычную папиллому и попытаться удалить её, что может спровоцировать рост опухоли. В результате, вместо избавления от проблемы, человек может столкнуться с метастазами, когда обратиться к врачу будет уже поздно. Онколог подчёркивает, что отличить доброкачественное образование от злокачественного в домашних условиях невозможно, поэтому самолечение категорически не рекомендуется.

«Если вы обжигаете невус, это дополнительно травмирует клетки, повышая вероятность опухолевого роста. А тот рубец, который остался сверху после экспериментов, маскирует и изменяет картину. Из-за этого развивающуюся опухоль можно просто не увидеть, и человек погибнет», — отметил врач.

Правило ABCDE: Россиян научили отличать родинки от раковых опухолей

