Тревожные признаки: Косметолог рассказала, в каких случаях необходимо удалять выпуклые родинки

Выпуклые родинки, в отличие от плоских, возвышаются над поверхностью кожи и могут варьироваться по цвету, размеру и форме. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова в беседе с Life.ru подчеркнула важность отличия обычных выпуклых родинок от потенциально злокачественных новообразований, таких как меланома.

Висячие родинки, известные также как акрохордоны или кожные папилломы, представляют собой небольшие мягкие образования, которые обычно появляются в складках тела, таких как шея, подмышки и пах. Хотя такие образования часто безвредны, существует несколько причин для их удаления.

Выпуклые родинки, особенно те, что подвергаются постоянному трению об одежду или украшения, становятся потенциальными источниками дискомфорта и риска. Постоянное раздражение может привести к воспалению, кровотечению и даже инфицированию родинки, что, в свою очередь, увеличивает вероятность её перерождения в злокачественное образование. Помимо механического раздражения, важно учитывать и эстетический аспект. Выпуклые родинки, расположенные на видных местах, могут вызывать психологический дискомфорт и неуверенность в себе. Наталья Рябинова Косметолог- эстетист, разработчик профессиональной косметики

Эксперт подчеркнула необходимость обязательной консультации с врачом-дерматологом или онкологом перед удалением. По её словам, специалист проводит дерматоскопию — детальный осмотр родинки под увеличением, чтобы оценить её структуру и выявить признаки атипии. При подозрении на диспластический невус или меланому может быть назначена биопсия — взятие небольшого образца ткани для гистологического исследования.

После удаления родинки необходимо строго следовать рекомендациям врача по уходу за раной. Обычно это включает в себя регулярную обработку антисептическим раствором, наложение стерильной повязки и избегание травмирования области удаления. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей на место удалённой родинки, так как ультрафиолетовое излучение может способствовать образованию пигментации и рубцов. Использование солнцезащитного крема с высоким SPF рекомендуется в течение нескольких месяцев после процедуры.

«Как правило, полное заживление занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. В течение этого периода важно внимательно следить за состоянием раны и обращаться к врачу при появлении признаков инфекции, таких как покраснение, отёк, боль или выделения», — заключила косметолог.