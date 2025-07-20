«Злокачественная опухоль»: Людей с веснушками предупредили о серьёзной генетической проблеме

Веснушки образуются при локальном накоплении меланина. Основную роль в их появлении играет наследственность: у людей с вариантом гена MC1R, который связан с рыжим цветом волос и чувствительной кожей, она склонна к точечной пигментации. Под воздействием ультрафиолета веснушки становятся более заметными, особенно весной и летом, а без солнечного воздействия они могут исчезать. Об этом рассказала дерматовенеролог Анна Матвеева.

Сами по себе веснушки неопасны, подчеркнула эксперт, однако их наличие указывает на повышенную чувствительность к солнечному излучению. Обычно такие люди являются носителями I–IIA фототипа, для которого характерны очень светлая кожа, склонная к ожогам, что увеличивает риск повреждений. Веснушки в этом случае выступают как защитная реакция на избыток ультрафиолета.

Врач добавила, что если после загара появляются новые пятна, отличающиеся по размеру или цвету от привычных, то это может свидетельствовать о солнечных повреждениях. При этом медицинских показаний к удалению веснушек нет. Тем не менее людям с I–IIA фототипом требуется особое внимание.