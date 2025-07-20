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20 июля, 15:05

«Злокачественная опухоль»: Людей с веснушками предупредили о серьёзной генетической проблеме

Врач Матвеева: У людей с веснушками выше риск развития меланомы

Девушка с веснушками. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка с веснушками. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Веснушки образуются при локальном накоплении меланина. Основную роль в их появлении играет наследственность: у людей с вариантом гена MC1R, который связан с рыжим цветом волос и чувствительной кожей, она склонна к точечной пигментации. Под воздействием ультрафиолета веснушки становятся более заметными, особенно весной и летом, а без солнечного воздействия они могут исчезать. Об этом рассказала дерматовенеролог Анна Матвеева.

Сами по себе веснушки неопасны, подчеркнула эксперт, однако их наличие указывает на повышенную чувствительность к солнечному излучению. Обычно такие люди являются носителями I–IIA фототипа, для которого характерны очень светлая кожа, склонная к ожогам, что увеличивает риск повреждений. Веснушки в этом случае выступают как защитная реакция на избыток ультрафиолета.

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Врач добавила, что если после загара появляются новые пятна, отличающиеся по размеру или цвету от привычных, то это может свидетельствовать о солнечных повреждениях. При этом медицинских показаний к удалению веснушек нет. Тем не менее людям с I–IIA фототипом требуется особое внимание.

«По данным российских исследований, мутация гена MC1R связана с повышенным риском меланомы (злокачественной опухоли кожи). Также в группе риска те, у кого много родинок и веснушек: в этом случае труднее отследить появление новых элементов», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Борис Эльфанд
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