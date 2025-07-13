Маска супергероя: Названы средства, которые помогут защитить ребёнка от солнца
Косметолог Дробышева: Игра поможет научить ребёнка правилам поведения на солнце
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Не только радость и прогулки, но и риск для детской кожи может принести летнее солнце. Главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог и косметолог Юлия Дробышева рассказала газете «Известия», как уберечь ребёнка от ожогов и сформировать у него привычку заботиться о себе с раннего возраста.
«Используйте средства с яркими флаконами или персонажами, чтобы заинтересовать ребёнка. Можно также нарисовать кремом узоры на коже. Не забывайте о важности личного примера — дети склонны копировать взрослых. Показывайте, как вы наносите крем, надеваете шляпу и очки. Привычка формируется с детства», — объяснила Дробышева.
Эксперт напоминает: первый барьер от солнца — одежда. Светлые вещи с длинными рукавами, широкополые панамы и очки должны стать обязательной частью летнего гардероба. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовое излучение продолжает воздействовать на кожу, а у малышей до шести месяцев защита от солнца — исключительно тень.
Наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а лучше — 50+, нужно за 15–30 минут до выхода на улицу. Особое внимание стоит уделить водостойкости средства и его составу: для детей лучше выбирать гипоаллергенные кремы на основе минеральных фильтров — оксида цинка или диоксида титана. Они создают физическую преграду между кожей и ультрафиолетом, пусть даже и оставляют белый налёт.
В период аномальной жары вопрос защиты от солнца становится особенно актуальным. Как выяснили специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура», помочь в этом могут обычные помидоры. В них содержится ликопин — мощный антиоксидант, который укрепляет защиту кожи от ультрафиолета и стимулирует выработку меланина. Также томаты богаты витаминами группы B и микроэлементами, которые поддерживают здоровье кожи и способствуют её естественному загару.