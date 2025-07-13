Маска супергероя: Названы средства, которые помогут защитить ребёнка от солнца

Не только радость и прогулки, но и риск для детской кожи может принести летнее солнце. Главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог и косметолог Юлия Дробышева рассказала газете «Известия», как уберечь ребёнка от ожогов и сформировать у него привычку заботиться о себе с раннего возраста.

«Используйте средства с яркими флаконами или персонажами, чтобы заинтересовать ребёнка. Можно также нарисовать кремом узоры на коже. Не забывайте о важности личного примера — дети склонны копировать взрослых. Показывайте, как вы наносите крем, надеваете шляпу и очки. Привычка формируется с детства», — объяснила Дробышева.

Эксперт напоминает: первый барьер от солнца — одежда. Светлые вещи с длинными рукавами, широкополые панамы и очки должны стать обязательной частью летнего гардероба. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовое излучение продолжает воздействовать на кожу, а у малышей до шести месяцев защита от солнца — исключительно тень.

Наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а лучше — 50+, нужно за 15–30 минут до выхода на улицу. Особое внимание стоит уделить водостойкости средства и его составу: для детей лучше выбирать гипоаллергенные кремы на основе минеральных фильтров — оксида цинка или диоксида титана. Они создают физическую преграду между кожей и ультрафиолетом, пусть даже и оставляют белый налёт.