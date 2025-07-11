Назван овощ, который защитит вашу кожу от солнца. Он есть в каждом холодильнике

В период аномальной жары в Москве и Центральной России всё чаще встаёт вопрос о защите от солнца. Оказывается, её можно организовать с помощью одного овоща. Как рассказали Life.ru специалисты агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», для естественной защиты кожи от ультрафиолета полезны простые томаты.

«В помидорах содержится мощный антиоксидант ликопин, благодаря которому томаты приобретают красный цвет. Ликопин способствует защите кожи от ультрафиолетового излучения и стимулирует выработку меланина. Кроме того, томаты богаты витаминами группы B и микроэлементами, поддерживающими здоровье кожи и ускоряющими формирование загара», — заявили в пресс-службе.

Эксперты пояснили, что для ровного загара важны бета-каротин, аминокислоты и антиоксиданты, которыми богаты помидоры. Однако, несмотря на пользу томатов, не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами, особенно в часы наибольшей солнечной активности. Натуральные методы могут усилить защиту, но не заменяют базовый уход за кожей.

Специалисты рекомендовали употреблять томаты с растительными жирами, например, в виде салата с оливковым маслом, для лучшего усвоения полезных веществ. Они также отметили, что термически обработанные помидоры (например, приготовленные на гриле) содержат больше доступного ликопина.