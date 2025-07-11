Назван овощ, который защитит вашу кожу от солнца. Он есть в каждом холодильнике
ЭКО-культура: Томаты помогают защитить кожу от солнца
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В период аномальной жары в Москве и Центральной России всё чаще встаёт вопрос о защите от солнца. Оказывается, её можно организовать с помощью одного овоща. Как рассказали Life.ru специалисты агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», для естественной защиты кожи от ультрафиолета полезны простые томаты.
«В помидорах содержится мощный антиоксидант ликопин, благодаря которому томаты приобретают красный цвет. Ликопин способствует защите кожи от ультрафиолетового излучения и стимулирует выработку меланина. Кроме того, томаты богаты витаминами группы B и микроэлементами, поддерживающими здоровье кожи и ускоряющими формирование загара», — заявили в пресс-службе.
Эксперты пояснили, что для ровного загара важны бета-каротин, аминокислоты и антиоксиданты, которыми богаты помидоры. Однако, несмотря на пользу томатов, не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами, особенно в часы наибольшей солнечной активности. Натуральные методы могут усилить защиту, но не заменяют базовый уход за кожей.
Специалисты рекомендовали употреблять томаты с растительными жирами, например, в виде салата с оливковым маслом, для лучшего усвоения полезных веществ. Они также отметили, что термически обработанные помидоры (например, приготовленные на гриле) содержат больше доступного ликопина.
Ранее врач-кардиолог в интервью Life.ru рассказал, что экстремально высокие температуры могут серьёзно ухудшить реакцию и концентрацию водителя, почти как алкоголь. Специалист рекомендует регулярно проветривать салон, использовать кондиционер и делать остановки в тени. Также важно избегать парковки под прямым солнцем и поддерживать водный баланс.