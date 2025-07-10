Проект о сокращении рабочего дня из-за аномальной жары отклонили в ГД

Государственная Дума отклонила предложенный законопроект, направленный на уменьшение продолжительности рабочего дня в условиях повышенных температур.

Законопроект был разработан с целью защиты здоровья работников и восполнения пробела в действующем законодательстве, которое не содержит официальных нормативов в отношении работы в жару. Данная инициатива предусматривала обязательное сокращение рабочего времени по требованию сотрудника в зависимости от температуры окружающей среды: на один час при 28,5 градуса Цельсия, на два часа при 29 градусах и на четыре часа при 30,5 градуса и выше.

В настоящее время работодатели лишены законных оснований для сокращения рабочего дня из-за высоких температур и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой труда. При этом, согласно санитарным нормам, работодатель обязан обеспечивать безопасную температуру на рабочих местах, что не всегда возможно из-за финансовых или технических ограничений.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что предлагаемые меры направлены не на предоставление выходных, а на защиту здоровья работников. Он отметил, что такая практика является точечной и касается лишь самых жарких дней и отдельных регионов, не нанося существенного ущерба производственным показателям. По мнению политика, «русская сиеста» может даже повысить эффективность труда за счет снижения количества больничных и несчастных случаев.

Чернышов также добавил, что изменение климата делает жару в России не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и жизни людей. В качестве примера он привел недавнюю волну жары в Южной Европе, унесшую жизни более 2300 человек. Жара негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, мозг и снижает концентрацию внимания, что особенно опасно на рабочих местах, требующих точности и физической нагрузки.