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10 июля, 13:19

В Москве рабочий день посоветовали сократить минимум на четыре часа из-за жары

Роспотребнадзор советует сократить рабочий день, если в помещении жарко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Monika Wisniewska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Monika Wisniewska

При температуре воздуха в помещении свыше +30 градусов Роспотребнадзор рекомендует работодателям пересмотреть график работы. Такие рекомендации опубликованы 10 июля на сайте ведомства. Если столбик термометра достигает 30,5 °C, рабочий день стоит сократить минимум на четыре часа.

Особое внимание — гидратации: при физической активности средней тяжести необходимо пить не менее полулитра воды в час — это примерно по стакану каждые 15–20 минут. Также специалисты советуют включить в рацион больше свежих овощей и фруктов — они помогают поддержать иммунитет и уменьшают интоксикацию, которая может возникать при перегреве.

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В начале недели Москву накрыл аномальный зной — столбики термометров днём поднимаются до +33…+35 °C, а ночами температура едва опускается ниже +22. В четверг, 10 июля, жара в столице смогла побить не только показатели на термометрах, но и 30-летний рекорд. К 14:00 температура воздуха в столице достигла +33,6°C По данным синоптиков, такая погода сохранится как минимум до конца недели. Осадков не ожидается, атмосферное давление остаётся повышенным, а жара будет усиливаться из-за слабого ветра и сухого воздуха. Медики рекомендуют по возможности ограничить пребывание на солнце и внимательно следить за самочувствием.

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