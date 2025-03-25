Блондинки в зоне риска: Онколог составила портрет пациента с раком кожи

Любовь к загару может привести к печальным последствиям, а внезапное изменение формы или цвета родинки может быть симптомом онкологии. Врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Валерия Бородулина рассказала об этом опасном заболевании и назвала категории людей, у которых чаще всего развивается рак кожи.

По её словам, рак кожи представляет собой злокачественную опухоль, развивающуюся из различных типов клеток. Базальноклеточный рак, или базалиома, формируется из эпителиальных клеток и хотя не метастазирует, способен глубоко прорастать в ткани, включая костные структуры. Меланома, возникающая из меланоцитов, является наиболее агрессивной формой рака кожи. Новообразования на коже могут проявляться не только в виде родинок, но и как различные пятна, особенно опасны те, что длительно не заживают, изъязвляются или кровоточат.

Изменения существующих родинок могут свидетельствовать о злокачественном перерождении. Особое внимание следует обращать на случаи, когда родинка с чёткими границами начинает расплываться, быстро увеличивается в размерах после пребывания на солнце или меняет цвет на синий, чёрный или красный. Такие изменения требуют незамедлительной консультации специалиста, подчеркнула врач.

Выявление злокачественных новообразований кожи возможно во время диспансеризации, когда врач проводит тщательный осмотр кожных покровов. Пациентам рекомендуется самостоятельно следить за состоянием кожи и ежемесячно проводить самообследование. Важно помнить, что 95% случаев рака кожи, выявленных на ранних стадиях, успешно поддаются лечению, добавила медик.

Воздействие ультрафиолетового излучения остается одним из основных факторов риска развития рака кожи. Даже в условиях сибирского климата, где солнечная активность ниже, чем в южных регионах, необходимо соблюдать меры предосторожности. Покраснение кожи и солнечные ожоги значительно увеличивают вероятность развития злокачественных новообразований. Оптимальное время для пребывания на солнце ограничивается утренними часами до 11:00 и вечерними после 16:00. Людям со светлой кожей, рыжими волосами и склонностью к образованию веснушек рекомендуется полностью избегать загара и использовать солнцезащитные средства с SPF 50 даже в зимний период. Во время пляжного отдыха следует носить головные уборы и легкую одежду, а после купания повторно наносить солнцезащитный крем.

Солярии представляют серьёзную опасность для здоровья кожи, и врачи-онкологи категорически не рекомендуют их посещение даже с использованием защитных средств. Искусственное ультрафиолетовое излучение не менее вредно, чем естественное солнечное, и существенно повышает риск развития меланомы. Рак кожи не является наследственным заболеванием, его развитие зависит от внешних факторов и индивидуальных особенностей организма. Эксперт составила приблизительный портрет пациента с онкологией кожи.

«Это женщина после 50-ти, со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами, веснушками, пигментами на коже. Либо же мужчины, которые работают на стройке, постоянно находятся на солнце. Обычно у них уже поздние стадии», — объяснила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Своевременная диагностика играет ключевую роль в успешном лечении рака кожи. На ранних стадиях заболевание эффективно поддается терапии без серьезных последствий для пациента. Помимо плановых медицинских осмотров, важное значение имеют выездные акции по раннему выявлению кожных новообразований, в ходе которых специалисты с помощью дерматоскопов проводят осмотр подозрительных элементов. По результатам обследования может быть рекомендовано удаление новообразования в условиях поликлиники или направление на дополнительное обследование в специализированное медицинское учреждение. Регулярный самоконтроль и внимание к любым изменениям кожных покровов остаются основными мерами профилактики этого опасного заболевания, напомнила врач.