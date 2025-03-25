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25 марта, 15:55

Блондинки в зоне риска: Онколог составила портрет пациента с раком кожи

Онколог Бородулина: Рак кожи грозит блондинкам от 50 лет и мужчинам-строителям

Любовь к загару может привести к печальным последствиям, а внезапное изменение формы или цвета родинки может быть симптомом онкологии. Врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Валерия Бородулина рассказала об этом опасном заболевании и назвала категории людей, у которых чаще всего развивается рак кожи.

По её словам, рак кожи представляет собой злокачественную опухоль, развивающуюся из различных типов клеток. Базальноклеточный рак, или базалиома, формируется из эпителиальных клеток и хотя не метастазирует, способен глубоко прорастать в ткани, включая костные структуры. Меланома, возникающая из меланоцитов, является наиболее агрессивной формой рака кожи. Новообразования на коже могут проявляться не только в виде родинок, но и как различные пятна, особенно опасны те, что длительно не заживают, изъязвляются или кровоточат.

Изменения существующих родинок могут свидетельствовать о злокачественном перерождении. Особое внимание следует обращать на случаи, когда родинка с чёткими границами начинает расплываться, быстро увеличивается в размерах после пребывания на солнце или меняет цвет на синий, чёрный или красный. Такие изменения требуют незамедлительной консультации специалиста, подчеркнула врач.

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Выявление злокачественных новообразований кожи возможно во время диспансеризации, когда врач проводит тщательный осмотр кожных покровов. Пациентам рекомендуется самостоятельно следить за состоянием кожи и ежемесячно проводить самообследование. Важно помнить, что 95% случаев рака кожи, выявленных на ранних стадиях, успешно поддаются лечению, добавила медик.

Воздействие ультрафиолетового излучения остается одним из основных факторов риска развития рака кожи. Даже в условиях сибирского климата, где солнечная активность ниже, чем в южных регионах, необходимо соблюдать меры предосторожности. Покраснение кожи и солнечные ожоги значительно увеличивают вероятность развития злокачественных новообразований. Оптимальное время для пребывания на солнце ограничивается утренними часами до 11:00 и вечерними после 16:00. Людям со светлой кожей, рыжими волосами и склонностью к образованию веснушек рекомендуется полностью избегать загара и использовать солнцезащитные средства с SPF 50 даже в зимний период. Во время пляжного отдыха следует носить головные уборы и легкую одежду, а после купания повторно наносить солнцезащитный крем.

Солярии представляют серьёзную опасность для здоровья кожи, и врачи-онкологи категорически не рекомендуют их посещение даже с использованием защитных средств. Искусственное ультрафиолетовое излучение не менее вредно, чем естественное солнечное, и существенно повышает риск развития меланомы. Рак кожи не является наследственным заболеванием, его развитие зависит от внешних факторов и индивидуальных особенностей организма. Эксперт составила приблизительный портрет пациента с онкологией кожи.

«Это женщина после 50-ти, со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами, веснушками, пигментами на коже. Либо же мужчины, которые работают на стройке, постоянно находятся на солнце. Обычно у них уже поздние стадии», — объяснила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Своевременная диагностика играет ключевую роль в успешном лечении рака кожи. На ранних стадиях заболевание эффективно поддается терапии без серьезных последствий для пациента. Помимо плановых медицинских осмотров, важное значение имеют выездные акции по раннему выявлению кожных новообразований, в ходе которых специалисты с помощью дерматоскопов проводят осмотр подозрительных элементов. По результатам обследования может быть рекомендовано удаление новообразования в условиях поликлиники или направление на дополнительное обследование в специализированное медицинское учреждение. Регулярный самоконтроль и внимание к любым изменениям кожных покровов остаются основными мерами профилактики этого опасного заболевания, напомнила врач.

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Ранее врач-онколог рассказал, какие родинки могут говорить о предрасположенности человека к раку. По его словам, наиболее пристальное внимание необходимо уделять образованиям необычной формы. Также медик рекомендует раз в месяц посещать специалиста для осмотра и анализа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRASAN MAKSAEN

Юрий Лысенко
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