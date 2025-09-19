Правило ABCDE: Россиян научили отличать родинки от раковых опухолей

Родинка или невус, представляет собой скопление меланоцитов — клеток, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Именно он придаёт коже и волосам оттенок, но при избытке образует тёмные пятна и точки. Большинство родинок появляется в детстве и подростковом возрасте, хотя некоторые могут возникать у взрослых людей. Врачи выделяют два типа родинок: обычные или доброкачественные и атипичные, которые несут риск перерождения.

Главная опасность заключается в том, что некоторые невусы могут трансформироваться в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. При этом своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Медики советуют применять правило «ABCDE» для оценки состояния родинки. Необходимо обратить внимание на следующие признаки:

A (Asymmetry – асимметрия): одна половина родинки не совпадает по форме с другой;

B (Border – край): неровные, размытые или зазубренные границы;

C (Color – цвет): неоднородность оттенка, наличие черных, красных или белых вкраплений;

D (Diameter – диаметр): более 6 мм;

E (Evolving – изменение): быстрый рост, изменение формы, появление зуда, крови или трещин.