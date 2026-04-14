Каждый второй заметил: В России стремительно растёт число одиноких людей

Почти половина россиян – 45% – заявляют, что за последние пять лет число одиноких людей в их городе или селе увеличилось. Таковы данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

По сравнению с 2025 годом показатель вырос на пять процентных пунктов. Острее других тенденцию ощущают жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%). Женщины также чаще мужчин фиксируют рост одиночества – 50% против 40%.

В целом по стране доля тех, кто замечает увеличение числа одиноких домохозяйств, превалирует за всё время измерений с 2010 года.

Председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов пояснил ТАСС, что социологи видят две глобальные причины этого явления. Первая – второй демографический переход, связанный со снижением рождаемости и кризисом традиционной семьи. Вторая – институционализированный индивидуализм, когда каждый человек вынужден выстраивать жизненную траекторию самостоятельно под влиянием современных институтов – от трудового договора до индивидуальных пенсионных баллов.

Опрос проведён 2 апреля 2026 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

