ВЦИОМ: 91% россиян считают подвиг Гагарина национальной гордостью

Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал данные опроса, приуроченного ко Дню космонавтики. Абсолютное большинство граждан — 91 процент — назвали первый полёт человека в космос символом национальной гордости. Треть респондентов заявили, что сами хотели бы побывать на орбите. От будущего отечественной космонавтики россияне ждут прежде всего освоения Марса и Луны.

Опрос показал, что полёт Юрия Гагарина остаётся примером исторического достижения, которое не поддаётся переоценке и даже спустя 65 лет сохраняет статус безусловной гордости. Отношение к этому событию практически не меняется со временем и остаётся одинаково важным для всех поколений.

«Безусловно, сегодня российская космонавтика продолжает развиваться: мы гордимся достижениями современных космонавтов, продолжающих дело Юрия Гагарина, Алексея Леонова и других первопроходцев космоса. У Госкорпорации амбициозные планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, и мы остро нуждаемся в по-хорошему амбициозной молодёжи», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Согласно опросу, за последние годы космос стал для россиян значительно более желанным. Сегодня там хотел бы побывать практически каждый третий — за почти два десятилетия этот показатель вырос в полтора раза. Росту интереса, вероятно, способствовала популяризация космоса в медиапространстве. В целом для российского общества космос — это позитивное технологичное будущее. Спустя 65 лет после первого полёта человека в космос граждане ждут новых прорывных сценариев: освоения Марса, Луны, Венеры.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. В начале беседы глава государства выразил признательность космонавтам и всем сотрудникам ракетно-космической отрасли, поздравив их с грядущим Днём космонавтики и 65-й годовщиной полёта Юрия Гагарина.