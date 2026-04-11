Life.ru: 8% россиян не помнят, кто такой Юрий Гагарин

12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полёта человека в космос. Казалось бы, дата, которую знает каждый, — однако опрос показал обратное. 8% россиян не помнят, кто такой Юрий Гагарин, а 5% не знают, что первые слова человека за пределами Земли прозвучали на русском языке, выяснили эксперты бренда «Урал» (исследование есть в распоряжении Life.ru).

Молодёжь недостаточно погружена в историческое и технологическое наследие страны, одним из символов которого является полёт Юрия Гагарина. И это необходимо исправлять, в том числе — через популяризацию достижений русской инженерной школы и привлечение внимания к ключевым личностям. Юрий Логинов Основатель компании «Урал»

По данным опроса, 92% россиян правильно назвали Гагарина первым космонавтом. Ещё 4% вспомнили его в контексте СССР, но без точной формулировки. 1% знает имя, но не может объяснить, кто это, а 3% не слышали о нём вовсе. В сумме около 8% не дали корректного ответа. При этом среди молодёжи 18–24 лет показатель ниже — 89%, тогда как у людей старше 60 лет он достигает 99%.

Похожая картина наблюдается и в вопросе о языке первого полёта. 95% уверены, что первые слова в космосе прозвучали на русском языке. Однако среди молодых респондентов этот показатель снижается до 87%. По 1% предположили, что это был английский, китайский или другой язык, ещё 2% затруднились ответить. При этом 73% респондентов испытывают гордость за то, что первые слова человека за пределами Земли прозвучали на русском языке.

«Именно русский звук покорил космическое пространство, и об этом нельзя забывать. Это не просто метафора, это часть нашего инженерного наследия, одна из опор для развития технологического суверенитета страны и возрождения настоящего русского звука — честного, мощного и душевного, как гагаринское «Поехали!», — отметил Логинов.

Исследование также показало, что Гагарин остаётся важным символом. 60% россиян связывают его с понятием «русский звук». Он уступает только Юрию Левитану с показателем 71%. В числе ассоциаций также назвали Владимира Высоцкого, Сергея Бодрова – младшего и SHAMAN.

Эксперты считают, что интерес к теме сохраняется, но уровень вовлечённости меняется. По их оценке, дальнейшая работа с молодёжью должна идти через современные форматы и технологические проекты, связанные с историей космоса.

Ранее президент России Владимир Путин назвал полёт Юрия Гагарина одним из ключевых событий XX века. По его словам, первый полёт человека в космос открыл новую эпоху в развитии цивилизации. Глава государства подчеркнул, что значение этого события выходит за рамки одной страны.