Путин назвал полёт Гагарина одним из главных событий XX века
Президент России Владимир Путин заявил, что полёт Юрия Гагарина стал одним из самых значимых событий XX века. Об этом говорится в обращении к участникам первого Российского космического форума. Текст обращения зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. В нём подчёркивается историческое значение первого полёта человека в космос.
«Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации», — отметил Путин.
Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 65-летие легендарного полёта Гагарина. Эта дата имеет важное значение не только для России, но и для всего мира.
Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, установленный в честь первого полёта человека в космос. 108 минут Гагарина в 1961-м на «Востоке-1» изменили историю. В Неделю космоса Life.ru запустил спецпроект «Байконур: взламывая тишину» — о тех, кто сегодня продолжает приближать космос.
