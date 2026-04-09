Путин назвал полёт Гагарина одним из главных событий XX века

Президент России Владимир Путин заявил, что полёт Юрия Гагарина стал одним из самых значимых событий XX века. Об этом говорится в обращении к участникам первого Российского космического форума. Текст обращения зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. В нём подчёркивается историческое значение первого полёта человека в космос.

«Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 65-летие легендарного полёта Гагарина. Эта дата имеет важное значение не только для России, но и для всего мира.