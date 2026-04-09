Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:12

Путин назвал полёт Гагарина одним из главных событий XX века

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что полёт Юрия Гагарина стал одним из самых значимых событий XX века. Об этом говорится в обращении к участникам первого Российского космического форума. Текст обращения зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. В нём подчёркивается историческое значение первого полёта человека в космос.

«Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 65-летие легендарного полёта Гагарина. Эта дата имеет важное значение не только для России, но и для всего мира.

Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, установленный в честь первого полёта человека в космос. 108 минут Гагарина в 1961-м на «Востоке-1» изменили историю. В Неделю космоса Life.ru запустил спецпроект «Байконур: взламывая тишину» — о тех, кто сегодня продолжает приближать космос.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • День космонавтики
  • Юрий Гагарин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar