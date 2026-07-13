Галоши снова в моде: Стилист рассказала, с чем носить главную обувь дождливого сезона

Непрерывные дожди и прохладная погода заставляют россиян пересматривать гардероб. Стилист Лина Дембикова в беседе с Life.ru посоветовала обратить внимание на галоши, которые пригодятся не только этим летом, но и предстоящей осенью.

По словам эксперта, тренд на галоши и резиновые сапоги давно перестал быть просто модным веянием и превратился в практичную необходимость. В дождливую погоду она советует не бояться экспериментировать с фактурами — именно это помогает сделать образ более выразительным.

Мои любимые приёмы строятся на игре контрастов. Например, лёгкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объёмной ветровкой. Такой приём создаёт уличный шик, который сейчас находится на пике популярности. Лина Дембикова Стилист

Также стилист рекомендует обратить внимание на структурированные костюмные шорты из плотной ткани или выбрать беспроигрышный вариант — джинсовые бермуды в сочетании с простой майкой или рубашкой.

Главное правило, по словам Дембиковой, — не зацикливаться на классических канонах. Она советует смело сочетать резиновую обувь с лёгкими летними вещами, поскольку именно такие неожиданные комбинации делают образ более интересным и заметным.

Эксперт призывает не откладывать покупку галош до осенней слякоти. По её мнению, такая обувь будет актуальна уже сейчас, а затем прослужит весь осенний сезон.

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