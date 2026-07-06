Психология одежды: Стилист раскрыла способ запустить рабочий настрой уже с понедельника

Начало рабочей недели для многих становится испытанием, требующим переключения с отдыха на рабочие задачи. По мнению дизайнера и основательницы одноимённого бренда высокой моды Олеси Алевтини (Alevtini), правильно подобранная одежда помогает быстрее настроиться на продуктивный лад. Своими приёмами она поделилась в беседе с Life.ru.

Понедельник для меня — день включения. День, когда я должна сказать себе: «Я здесь, я готова, я справлюсь». И одежда в этом — главный помощник. Я сама пользуюсь этими приёмами, и они работают. Поэтому говорю не с позиции теоретика, а с позиции человека, который проверяет это на себе каждую неделю. Олеся Алевтини дизайнер, основательница бренда высокой моды Alevtini

По словам эксперта, строгая одежда в начале недели — это не просто следование дресс-коду, а своеобразный ритуал, который помогает психологически переключиться на рабочий режим. Собранный образ, считает дизайнер, влияет не только на собственное настроение, но и на то, как человека воспринимают окружающие.

Мягкие кардиганы и спортивные кроссовки она советует оставить для других дней, а понедельник начать с более структурированного образа.

Алевтини рекомендует обратить внимание на несколько деталей гардероба. Первый элемент — чёткий воротник. По мнению дизайнера, он помогает визуально сделать образ более собранным. Это может быть классический отложной воротник, воротник-стойка или съёмный воротник из комфортной ткани.

«Наденьте его с платьем, базовой футболкой или майкой под пиджак, и образ сразу становится строже и интереснее. Главное, чтобы воротник был из комфортной ткани, например хлопка. Он не должен колоться или стоять колом, а просто чётко держать линию, не мешая двигаться», — отмечает эксперт.

Не менее важна и чёткая линия плеча. Пиджак с выраженной конструкцией плеч или рубашка с правильно посаженными плечевыми швами, по словам дизайнера, делают силуэт более уверенным и собранным.

Также специалист советует выбирать закрытую обувь — лоферы, оксфорды, дерби или ботильоны. По её мнению, такая обувь делает образ более завершённым и помогает сохранить деловой настрой.

Отдельное внимание дизайнер уделяет цветовой гамме. Классический чёрный, по её словам, остаётся универсальным вариантом, однако ему можно найти замену в виде шоколадного или тёмно-синего оттенков.

Дополнить образ способен и галстук. Его необязательно завязывать по строгим правилам — слегка расслабленный узел или сочетание с футболкой придадут образу индивидуальность, не лишая его строгости.

«Строгий костюм — это не единственный вариант. Главное — следовать принципу: строгость, чёткость, собранность. Вместо пиджака можно взять блузу с хорошо держащим форму воротником и чёрные брюки. Вместо брюк — юбку-карандаш ниже колена. Вместо классических туфель — закрытые лоферы на невысоком каблуке. Добавьте съёмный воротник или галстук, и образ заиграет по-новому даже без костюма», — подчеркнула Алевтини.

Как собрать понедельничный гардероб из трёх вещей

По мнению дизайнера, достаточно иметь три базовые вещи:

прямые брюки или юбку тёмного цвета (не джинсы);

рубашку или блузу с чётким воротником;

закрытую обувь на устойчивом каблуке или без него.

При желании образ можно дополнить галстуком или съёмным воротником.

По наблюдениям Алевтини, собранный внешний вид влияет не только на собственное ощущение уверенности, но и на отношение окружающих.

«Чем строже вы выглядите в понедельник, тем проще проходят переговоры, встречи и даже просто утренний кофе с коллегами. Потому что вы уже внутри режима, а не на границе», — отметила дизайнер.

По её мнению, понедельник не должен восприниматься как тяжёлый день — правильно подобранная одежда может стать одним из простых способов быстрее войти в рабочий ритм.

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