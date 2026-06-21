Плавки-шорты, горох и заклёпки: Стилист назвала самые модные решения для пляжного сезона

Лето в разгаре, а значит, самое время обновить гардероб для отдыха у воды. Стилист Ольга Ким рассказала Life.ru, какие мужские плавки и женские купальники сегодня находятся на пике популярности, а от каких моделей лучше отказаться.

Главный тренд мужской пляжной моды — плавки-шорты. По словам эксперта, облегающие модели вроде плавок-трусов и слипов лучше оставить для спорта и бассейна. Для пляжного отдыха актуальны более свободные варианты, которые не сковывают движения и выглядят современно.

В мужских плавках главный тренд сегодня — модели-шорты. Облегающие варианты лучше оставить для спорта и бассейна. Для пляжа актуальны более свободные шорты, которые не сковывают движения. Ольга Ким Стилист

Среди наиболее удачных решений стилист выделила однотонные модели, которые остаются универсальной классикой, плавки с вертикальной полоской, ретро-шорты с тонкой белой полосой по бокам, тропические принты и геометрические узоры в духе 60-х годов.

При этом от принтов с надписями и слишком пёстрых рисунков специалист советует отказаться.

Что касается женских купальников, то здесь в тренде сразу несколько направлений. Одним из самых заметных остаётся колор-блокинг — двухцветные модели, в которых крупные элементы выделены разными оттенками. Популярны также купальники с контрастной окантовкой, создающие эффект многослойности.

Не теряет актуальности и ретро-эстетика. В моду вновь вернулся принт «горошек» — как крупный, так и мелкий.

Ещё один заметный тренд — топ-бандо (bandeau), представляющий собой верх купальника в виде прямой полоски ткани без чашек и бретелей. По словам стилиста, популярность этой модели связана с общим интересом к минималистичным силуэтам, платьям-трубам и корсетной эстетике.

Также востребованы купальники с кружевными элементами или фактурой под кружево, драпировками и сборками.

Особое внимание Ким советует обратить на металлический декор в гранжевом стиле.

«Металлические детали — один из новых трендов. Заклёпки, круглые кольца и другие элементы декора особенно эффектно смотрятся на чёрных купальниках», — подчеркнула стилист.

По словам эксперта, именно сочетание лаконичных форм, ретро-мотивов и выразительных деталей сегодня определяет главные тенденции пляжной моды.

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