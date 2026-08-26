Кравцов сообщил о запрете телефонов на уроках в школах с 1 сентября

Российских школьников с 1 сентября ждут новые правила использования мобильных телефонов во время занятий. Минпросвещения официально закрепит запрет на гаджеты на уроках, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изменения будут внесены приказом Минпросвещения № 316, который корректирует действующие правила организации образовательного процесса. Документ уточняет порядок использования телефонов в школах.

«Соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – заявил Кравцов.

Министр отметил, что запрет касается именно времени проведения уроков. В экстренных случаях использование мобильной связи останется возможным, если это необходимо для безопасности учеников или сотрудников школы.

При этом на переменах школьники смогут пользоваться телефонами. Конкретные правила будут определять сами образовательные организации.

Новые требования начнут действовать одновременно с началом учебного года. В школах также продолжат уделять внимание вопросам дисциплины и безопасности учащихся.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Кравцов рассказал о формате проведения Дня знаний в российских школах. 1 сентября учебный год начнётся с поднятия государственного флага, исполнения гимна и первого занятия цикла «Разговоры о важном». Главными темами урока станут историческая память, единство народов России и традиционные ценности.