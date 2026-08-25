Не прошёл отбор — не значит «до свидания»: Кравцов объяснил права девятиклассников

Школа не может лишить выпускника девятого класса возможности продолжить образование только потому, что он не прошёл отбор в профильный 10-й класс. Право учиться дальше гарантировано каждому ребёнку, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Продолжение получения образования после 9-го класса — конституционное право гражданина нашей страны. Оно гарантировано каждому ребёнку», — подчеркнул глава Минпросвещения.

При этом школы сохраняют право формировать профильные классы с углублённым изучением отдельных предметов и проводить для поступающих индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно прошёл установленную процедуру, отказать ему в зачислении нельзя.

Однако непрохождение такого конкурса также не означает, что девятиклассник должен прекратить учёбу. По словам Кравцова, процедура отбора в профильные классы не должна превращаться в препятствие для получения образования. Ребёнку должна быть предоставлена возможность учиться в классе универсального профиля.

Если свободных мест в школе, где подросток окончил девятый класс, нет, вопрос должны решить региональные или муниципальные органы управления образованием. Они обязаны обеспечить возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации.

Родители в случае проблем с зачислением также могут обратиться непосредственно в Минпросвещения через горячую линию или общественную приёмную ведомства.

Позиция министерства последовала за разъяснением Верховного суда РФ. Высшая судебная инстанция указала, что окончание девятого класса и получение аттестата подтверждают завершение только одного уровня образования. Отказ в профильном классе сам по себе не позволяет прекращать образовательные отношения с ребёнком.

Заявление о приёме в школу можно подать через «Госуслуги», региональный портал, непосредственно в образовательной организации, по почте или с помощью курьерской службы. После получения оригиналов необходимых документов школа должна издать приказ о зачислении в течение пяти рабочих дней.

Ранее Life.ru рассказывал о решении Верховного суда, запретившего школам оставлять учеников без возможности продолжить образование после непрохождения отбора в профильный 10-й класс. Суд рассмотрел дело семьи из Свердловской области, чей ребёнок после девятого класса не попал в профиль и был отчислен из школы.