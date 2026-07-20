10-й класс или колледж? Педагог рассказала, какой выбор может испортить карьерный старт

Перед выпускниками 9-х классов ежегодно встаёт непростой выбор: продолжить обучение в школе или поступить в колледж. Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк объяснила в беседе с Life.ru, что решение должно основываться прежде всего на профессиональных интересах подростка, его готовности к выбранной сфере и понимании собственного будущего, а не на престиже, оценках или ожиданиях родителей.

Главный критерий выбора — понимание подростком своих профессиональных интересов и желаемого формата обучения, а также того, как он сам видит своё будущее. Нужно разобраться, насколько школьник после 9 класса готов к углублённому освоению конкретной сферы деятельности. Ирина Третьяк Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей

По словам эксперта, тем, кто ещё не определился с будущей профессией, разумнее остаться в школе. Дополнительные два года позволят сосредоточиться на общеобразовательных предметах, подготовиться к ЕГЭ, познакомиться с разными направлениями и принять более осознанное решение о дальнейшем обучении. При этом оставаться в 10-м классе исключительно «по инерции», без понимания цели, тоже не стоит — в таком случае эти годы могут превратиться лишь в подготовку к экзаменам без ответа на главный вопрос: какую профессию выбрать.

Колледж, напротив, больше подходит тем школьникам, которые уже определились хотя бы с профессиональной сферой и хотят как можно раньше перейти к практике. Как отмечает Третьяк, это нередко говорит о том, что подростку проще осваивать знания через реальные задачи, проектную деятельность и работу с оборудованием.

«СПО не следует воспринимать как запасной путь для тех, кто не справляется со школой. В хорошем колледже нагрузка может быть высокой, а к этому добавляется повышенная ответственность: студенту приходится становиться самостоятельным, активно осваивать профессию, а также выстраивать отношения внутри колледжа и с потенциальными работодателями», — подчеркнула педагог.

До подачи документов в колледж, по словам эксперта, важно изучить не только название специальности, но и учебный план, долю практических занятий, преподавательский состав, оснащение учебного заведения, а также узнать, с какими работодателями сотрудничает колледж. Это поможет понять реальные карьерные перспективы выпускников. Тем, кто планирует остаться в школе, также стоит заранее определить образовательную цель и убедиться, что учебное заведение сможет обеспечить необходимую подготовку по профильным предметам.

«Не стоит принимать решение о дальнейшей судьбе девятиклассника за один семейный разговор. Лучше заранее выбрать несколько интересующих профессий, посетить дни открытых дверей, пообщаться со студентами и выпускниками. Родители должны помогать подростку проверить своё решение, а не принимать его вместо него. Отправлять ребёнка в 10-й класс только ради более быстрого получения высшего образования или в колледж исключительно из страха перед ЕГЭ — однозначная ошибка», — заключила Третьяк.

Ранее Life.ru писал, что даже если подростка не приняли в 10-й класс, это не означает конец образовательного пути. Депутат и публицист Анатолий Вассерман пояснил, что выпускник может продолжить обучение в колледже или другом учреждении СПО — потерянного времени в этом случае нет. По его словам, школьная база — лишь часть образования, а профессиональные навыки формируются уже в процессе дальнейшего обучения и освоения специальности.