Кравцов раскрыл формат проведения Дня знаний

Новый учебный год в российских школах 1 сентября начнется с общей церемонии: учащиеся примут участие в поднятии государственного флага и исполнении гимна. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА «Новости».

После торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов школьников ждёт первое в учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном». В этом году его посвятят единству народов России, исторической памяти, патриотическому воспитанию и традиционным духовно-нравственным ценностям.

По словам Кравцова, День знаний должен объединять темы истории, культуры и общего будущего страны. При этом отдельное внимание образовательным организациям предстоит уделить обеспечению безопасности учащихся и сотрудников.

Ранее Life.ru рассказывал, что 1 сентября 2026 года пока остаётся обычным рабочим днём для родителей школьников. При этом в Госдуме обсуждались инициативы сделать День знаний выходным хотя бы для мам и пап учеников младших классов.