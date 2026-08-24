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24 августа, 01:40

Кравцов раскрыл формат проведения Дня знаний

Кравцов: 1 Сентября в школах начнётся с поднятия флага и исполнения гимна

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый учебный год в российских школах 1 сентября начнется с общей церемонии: учащиеся примут участие в поднятии государственного флага и исполнении гимна. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА «Новости».

После торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов школьников ждёт первое в учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном». В этом году его посвятят единству народов России, исторической памяти, патриотическому воспитанию и традиционным духовно-нравственным ценностям.

По словам Кравцова, День знаний должен объединять темы истории, культуры и общего будущего страны. При этом отдельное внимание образовательным организациям предстоит уделить обеспечению безопасности учащихся и сотрудников.

С 1 сентября вступают в силу изменения в законах о выплатах семьям с детьми. Что будет с работой и пособиями
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Ранее Life.ru рассказывал, что 1 сентября 2026 года пока остаётся обычным рабочим днём для родителей школьников. При этом в Госдуме обсуждались инициативы сделать День знаний выходным хотя бы для мам и пап учеников младших классов.

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Артём Гапоненко
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