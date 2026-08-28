Российские врачи первыми в мире раскрыли секрет осложнений после операций на глазнице

Российские офтальмологи впервые описали случай, когда нервы оказались встроены в оболочку сосудистой опухоли глазницы. Результаты этой работы, опубликованные в журнале Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, должны помочь снизить риски при проведении хирургических вмешательств. Об этом Life.ru рассказали в Сеченовском университете.

К специалистам обратилась 39-летняя пациентка. В течение двух лет она отмечала ухудшение зрения слева, стала хуже различать цвета, а само глазное яблоко начало смещаться вперед. Обследование выявило за глазом объёмное образование размером 25х22х21 мм, сопоставимое по габаритам с самим органом зрения.

Из-за давления на зрительный нерв потребовалась операция. Врачи временно удалили фрагмент костной стенки орбиты, извлекли патологическую ткань и вернули кость на место. Диагноз звучал как «кавернозная венозная мальформация» — доброкачественное сосудистое формирование.

В ходе вмешательства хирурги заметили, что у пациентки начал расширяться зрачок. Симптом проявился неравномерно, не по всей окружности, что указало на повреждение нервных волокон, управляющих мышцей зрачка, а не зрительного нерва. Позднее исследование удалённого материала подтвердило наличие периферического нерва внутри капсулы новообразования.

Как пояснил профессор Ярослав Груша, один из авторов научной работы, подобные нервные стволики отвечают за сужение зрачка. Их количество варьируется от 8 до 20, и, если повреждается лишь часть, функция со временем может восстановиться. У данной пациентки реабилитация заняла больше года: ширина зрачка начала приходить в норму через девять месяцев, а спустя пятнадцать приобрела практически прежний вид.

Ранее считалось, что послеоперационные осложнения возникают из-за сдавливания или нарушения кровоснабжения нерва. Теперь появилось иное объяснение: по мере роста сосудистой опухоли в тесном пространстве орбиты близлежащие нервные окончания могут «встраиваться» в её плотную оболочку.

По мнению авторов, знание этого механизма позволит хирургам действовать осторожнее при обнаружении белесых полос в структуре опухоли. В сложных случаях, когда риск повреждения нервов высок, врач сможет остановиться и рассмотреть альтернативную тактику лечения вместо полного иссечения тканей.

Ранее врач-офтальмолог рассказала Life.ru, что изменения сосудов глазного дна могут указывать на повышенное артериальное давление ещё до появления других симптомов. Среди возможных признаков — мелькание «мушек», туман перед глазами, снижение чёткости зрения, быстрая утомляемость и покраснение глаз.