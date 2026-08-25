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25 августа, 13:46

«Школьная миопия»: Офтальмолог объяснил, почему у первоклассников резко портится зрение

Офтальмолог Азнаурян: Пик школьной близорукости приходится на 7–9 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Длительная работа вблизи — с тетрадями, книгами и телефонами — может постепенно привести к развитию близорукости у школьников, предупредил детский офтальмолог и офтальмохирург, профессор Игорь Азнаурян. По его словам, глаз ребёнка приспосабливается к высокой зрительной нагрузке не сразу, а на протяжении нескольких лет.

Поэтому у первоклассников проблемы обнаруживают реже, а пик выявления «школьной миопии» приходится на 7–9 лет. К этому возрасту накопленный эффект постоянной работы на близком расстоянии уже становится заметен при обследовании.

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«К восьмому классу более половины детей имеют ту или иную степень близорукости», — подчеркнул доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Родителям стоит насторожиться, если ребёнок начал щуриться, пытаясь рассмотреть вывеску или номер автобуса, слишком низко наклоняется над книгой, жалуется к вечеру на головную боль или ощущение песка в глазах. В таких случаях откладывать визит к детскому офтальмологу не стоит, отметил эксперт.

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Ранее педиатр посоветовала школьникам полностью отказываться от гаджетов минимум за час до сна. Во время работы за компьютером также рекомендуется каждые 20–25 минут делать короткий перерыв и переводить взгляд вдаль.

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Борис Эльфанд
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