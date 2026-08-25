«Школьная миопия»: Офтальмолог объяснил, почему у первоклассников резко портится зрение

Длительная работа вблизи — с тетрадями, книгами и телефонами — может постепенно привести к развитию близорукости у школьников, предупредил детский офтальмолог и офтальмохирург, профессор Игорь Азнаурян. По его словам, глаз ребёнка приспосабливается к высокой зрительной нагрузке не сразу, а на протяжении нескольких лет.

Поэтому у первоклассников проблемы обнаруживают реже, а пик выявления «школьной миопии» приходится на 7–9 лет. К этому возрасту накопленный эффект постоянной работы на близком расстоянии уже становится заметен при обследовании.

«К восьмому классу более половины детей имеют ту или иную степень близорукости», — подчеркнул доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Родителям стоит насторожиться, если ребёнок начал щуриться, пытаясь рассмотреть вывеску или номер автобуса, слишком низко наклоняется над книгой, жалуется к вечеру на головную боль или ощущение песка в глазах. В таких случаях откладывать визит к детскому офтальмологу не стоит, отметил эксперт.

Ранее педиатр посоветовала школьникам полностью отказываться от гаджетов минимум за час до сна. Во время работы за компьютером также рекомендуется каждые 20–25 минут делать короткий перерыв и переводить взгляд вдаль.