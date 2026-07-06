«Оптический обман»: Почему нельзя заменять поход к офтальмологу модными гаджетами

Около 1,5–2 миллионов детей в России имеют различные нарушения зрения, рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург Игорь Азнаурян. По его словам, чаще всего проблемы выявляют в возрасте 3–6 лет, когда зрительная система ещё хорошо поддаётся коррекции. На этом фоне родителям нередко предлагают «чудо-средства», которые создают лишь иллюзию пользы.

Например, очки с мелкими отверстиями вместо линз могут на короткое время делать картинку чётче за счёт сужения светового пучка, но форму глазного яблока, хрусталик или роговицу они не исправляют. При длительном использовании такие приспособления, наоборот, могут мешать нормальной работе зрения, а при астигматизме — провоцировать головные боли.

«Как врач, заявляю: это не лечебный прибор, это оптический обман», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Он также предупредил о дешёвых пластиковых тренажёрах с маркетплейсов, которые обещают «натренировать глазные мышцы» и вылечить близорукость. Миопия связана с анатомией глаза: глазное яблоко растёт и вытягивается в длину, поэтому никакой пластик или гимнастика не способны вернуть его в прежнее состояние. Упражнения могут быть полезны при спазме аккомодации, но не заменяют лечение.

Не стоит воспринимать как лекарство и популярные советы про морковь или чернику. Витамин А и вещества, содержащиеся в ягодах, действительно полезны для сетчатки, но они не лечат близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Поэтому здоровое питание важно, однако при нарушениях зрения ребёнка всё равно нужно показать офтальмологу, заключил доктор медицинских наук.

Кстати, привычка тереть глаза руками может обернуться серьёзными проблемами со зрением. Врач-офтальмолог настоятельно рекомендует этого не делать.