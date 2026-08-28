Офтальмолог увидит гипертонию раньше кардиолога: Симптомы на глазах, спасающие от инсульта

Это только кажется, что здоровье сердца и сосудов и здоровье глаз — вопросы, далёкие друг от друга. На самом деле кардиолог и офтальмолог часто работают в тандеме, когда речь идёт о повышенном артериальном давлении, рассказала Life.ru врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Анастасия Балаян.

По словам эксперта, гипертоническая болезнь довольно часто развивается бессимптомно. Но даже на этом «молчаливом» этапе может наносить урон организму. Человек ещё не обратился к кардиологу, ещё не знает, что давление превышает норму, но на приёме у офтальмолога уже могут быть зафиксированы опасные звоночки.

Мы осматриваем глазное дно (это обязательный и информативный метод) и по сосудистому рисунку делаем выводы о проблемах с давлением. При осмотре нередко выявляются такие серьёзные патологии глазного дна, как гипертоническая ангиопатия, гипертоническая ретинопатия, гипертонический ангиосклероз, гипертоническая нейроретинопатия. И все они спровоцированы повышенным артериальным давлением, за которым человек не наблюдает и не берёт его под контроль под наблюдением врача. Мы оцениваем степень поражения сосудов сетчатки, направляем при необходимости на дополнительные обследования, в том числе к кардиологу. Анастасия Балаян Врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Также у пациента могут появляться такие жалобы, как мелькание мушек перед глазами, появление «тумана», снижение и нечёткость зрения, повышенная утомляемость и покраснение глаз. Не игнорируйте эти симптомы, обязательно обращайтесь к офтальмологу. При своевременной постановке диагноза и адекватном комплексном лечении можно сохранить зрение на долгие годы.

«Врача лучше своевременно посещать с профилактической целью, чем разбираться потом с «букетом» болезней», — заключила специалист.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов назвал идеальное артериальное давление у женщин и мужчин. По его словам, это цифры 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть «верхнему» артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания. Современные европейские рекомендации также относят показатели 120–139/70–89 мм рт. ст. к категории повышенного давления, тогда как гипертонией считается стойкое значение от 140/90 мм рт. ст.