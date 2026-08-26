Сладко, но опасно: Жвачка без сахара может довести до инфаркта

Регулярное употребление жевательной резинки без сахара может повышать вероятность смертельного инфаркта или инсульта на 57%. К такому выводу пришли немецкие учёные, представившие результаты своего исследования на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологии.

Авторы работы изучили данные 17 710 человек, собиравшиеся на протяжении 30 лет. Основное внимание уделялось ксилиту — сахарному спирту, который широко применяется в качестве подсластителя в жевательной резинке, мятных конфетах, напитках и средствах для ухода за полостью рта. Вещество естественным образом присутствует в организме, но в продукты его добавляют ради сладкого вкуса при меньшей калорийности по сравнению с сахаром.

Выяснилось, что у людей с наиболее высокой концентрацией ксилита в крови риск развития серьёзных сердечно-сосудистых патологий оставался повышенным даже после учёта таких факторов, как возраст, пол, курение и артериальное давление. В течение шестилетнего периода наблюдения этот показатель был выше на 57%, а по прошествии 30 лет вероятность инфаркта, инсульта или смерти от сердечных причин оказалась больше на 18%.

Доктор Марко Витковски, руководивший исследованием, отметил, что искусственные подсластители обычно считаются безопасными и потребляются людьми, которые рассматривают их как более здоровую альтернативу сахару. Однако полученные данные демонстрируют, насколько мало известно о долгосрочных последствиях применения таких добавок.

Предыдущие научные работы уже указывали на то, что ксилит в больших количествах способен делать кровь более густой и вязкой, увеличивая риск образования опасных тромбов. Кроме того, у людей с высоким уровнем этого подсластителя в крови чаще фиксировались инфаркты и инсульты в течение трёх последующих лет.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, назвали тему важной и призвали к дальнейшему изучению. Профессор Дэн Атар из Комитета по коммуникациям Европейского общества по изучению подсластителей подчеркнул, что, согласно наблюдательным данным, ксилит оказывает негативное долгосрочное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Опасения по поводу искусственных подсластителей звучат всё чаще. Исследователи из Кембриджского университета ранее установили, что такие вещества могут замедлять рост полезных кишечных бактерий, повышая риск различных заболеваний. В 2025 году журнал Science Signalling опубликовал работу, в которой говорилось, что сорбит из сладостей и мороженого без сахара способен провоцировать накопление жира в печени, что считается фактором риска развития рака печени.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения классифицировала аспартам, содержащийся в диетических напитках, как возможно канцерогенный для человека. При этом специалисты отметили, что опасность возникает лишь при потреблении огромных доз: взрослый человек весом 70 килограммов может без вреда выпивать около 14 банок диетической колы в день.

Эксперты подчёркивают, что потенциальные риски подсластителей следует сопоставлять с хорошо известным вредом сахара, который они заменяют. В Великобритании ежегодно около 200 тысяч человек переносят инфаркт или инсульт, а сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности. Примерно 8 миллионов британцев живут с такими патологиями, при этом порядка 100 тысяч человек каждый год сталкиваются с инсультом, уносящим около 34 тысяч жизней.

Ранее американские учёные выяснили, что широко используемый заменитель сахара может повышать риск опасного заболевания печени. В ходе экспериментов с рыбками данио специалисты обнаружили, что сорбитол способен накапливаться в организме при нарушенной кишечной микрофлоре. При нормальном микробиоме бактерии расщепляют это вещество, однако после курса антибиотиков или при диете с избытком сахара оно проникает в печень и приводит к массированному отложению жира.