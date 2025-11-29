Популярный подсластитель повышает риск опасной болезни печени, выяснили учёные

Популярный заменитель сахара, используемый в тысячах диетических продуктов, может провоцировать развитие опасного заболевания печени. К такому выводу пришли американские ученые после серии экспериментов с рыбками данио.

Исследование, опубликованное в Science Signalling, показало, что сорбитол способен накапливаться в организме при нарушенной микрофлоре кишечника. Специалисты объясняют, что при нормальном микробиоме бактерии расщепляют сорбитол, но после приёма антибиотиков или диеты с избытком сахара он проникает в печень и вызывает массивное отложение жира.

Учёные под руководством доктора Гэри Патти из Университета Вашингтона подтвердили, что снижение выработки сорбитола или восстановление микрофлоры полностью предотвращает болезнь. Это означает, что подсластители могут быть не менее вредны, чем обычный сахар.

Ранее сообщалось, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованной нормы, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимого уровня. Эти показатели вызывают серьёзную обеспокоенность, хотя потребление мяса в стране лишь незначительно превышает рекомендованные нормы.