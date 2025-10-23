Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 09:42

Потребление сахара у россиян превышает норму в четыре раза, соли — почти в 2,5 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / graletta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / graletta

Россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. Об этом во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. —

«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое — это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм. Потребление соли — практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм», — сказал министр.

Мурашко отметил, что потребление мяса в стране незначительно превышает рекомендованные нормы. При этом, потребление рыбы не дотягивает до нормы, а потребление фруктов и овощей значительно отстает от рекомендованных показателей.

Четвёртый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит 22–23 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия».

«Много сахара»: Диетолог предупредил о вреде популярного напитка на Новый год
«Много сахара»: Диетолог предупредил о вреде популярного напитка на Новый год

Ранее Мурашко заявил о назревшей необходимости переосмысления концепции старения. Он считает, что современное здравоохранение должно ориентироваться на продление периода здоровой жизни и активную борьбу с болезнями, а не просто на увеличение общей продолжительности жизни.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Михаил Мурашко
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar