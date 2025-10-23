Потребление сахара у россиян превышает норму в четыре раза, соли — почти в 2,5 раза
Россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. Об этом во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. —
«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое — это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм. Потребление соли — практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм», — сказал министр.
Мурашко отметил, что потребление мяса в стране незначительно превышает рекомендованные нормы. При этом, потребление рыбы не дотягивает до нормы, а потребление фруктов и овощей значительно отстает от рекомендованных показателей.
Четвёртый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит 22–23 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия».
Ранее Мурашко заявил о назревшей необходимости переосмысления концепции старения. Он считает, что современное здравоохранение должно ориентироваться на продление периода здоровой жизни и активную борьбу с болезнями, а не просто на увеличение общей продолжительности жизни.
