«Много сахара»: Диетолог предупредил о вреде популярного напитка на Новый год

Шампанское — неотъемлемая часть новогоднего стола, и большинство людей воспринимает его как символ праздника. По словам диетолога и заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, этот напиток может оказаться гораздо более вредным для здоровья, чем принято думать. В интервью «Ленте.ру» специалист предупредил об опасностях, которые связаны с его употреблением, особенно в больших количествах.

По словам Кабанова, в шампанском высокое содержание сахара, которое может достигать 50 граммов на литр. Эта особенность делает напиток особенно вредным, даже в сравнении с полусладкими винами, от которых диетолог также советует отказаться.

По рекомендациям, суточная норма потребления сахара для взрослого человека не должна превышать 25 граммов. Но бутылка шампанского содержит его в два раза больше, что может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Именно поэтому Кабанов настоятельно рекомендует не злоупотреблять этим напитком в праздники.

Кроме того, чрезмерное количество сахара может привести к быстрому увеличению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, способствует ухудшению обмена веществ и увеличению веса. Шампанское, как и другие сладкие напитки, может создать иллюзию умеренности в употреблении алкоголя, но последствия для организма могут быть довольно тяжёлыми.

Эксперт отметил, что для новогодней ночи оптимальным выбором является водка. Он объяснил, что в отличие от вина, ликёров и других алкогольных напитков, водка не содержит сахара, что помогает избежать дополнительных проблем, связанных с его избытком. Однако, по его мнению, важно ограничиться 50-100 миллилитрами.

«Лучше, конечно, отказаться от алкоголя вообще, но если уж решите пить, пусть это будет 50-100 миллилитров водки. Так вы избежите не только негативного воздействия алкоголя, но и дополнительных рисков, связанных с сахаром. Главное — не переедать и закусывать умеренно, избегая жирных мясных закусок, свинины и баранины», — добавил он.