Глава Минздрава призвал к обновлению подходов к вопросам старения россиян
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anzhela Shvab
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о назревшей необходимости переосмысления концепции старения. Он считает, что современное здравоохранение должно ориентироваться на продление периода здоровой жизни и активную борьбу с болезнями, а не просто на увеличение общей продолжительности жизни.
«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».
Глава Минздрава отметил, что инфаркт миокарда — это не мгновенное заболевание, а результат многолетнего развития атеросклеротических изменений, которые могут формироваться 20-30 лет. Ключевая задача сегодня — интегрировать в программы раннюю диагностику, чтобы предотвратить данный недуг. Министр также подчеркнул, что цифровые медицинские помощники играют важную роль в повышении эффективности лечения пациентов.
