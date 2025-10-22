Сектор Газа
22 октября, 16:35

Глава Минздрава призвал к обновлению подходов к вопросам старения россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anzhela Shvab

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о назревшей необходимости переосмысления концепции старения. Он считает, что современное здравоохранение должно ориентироваться на продление периода здоровой жизни и активную борьбу с болезнями, а не просто на увеличение общей продолжительности жизни.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Глава Минздрава отметил, что инфаркт миокарда — это не мгновенное заболевание, а результат многолетнего развития атеросклеротических изменений, которые могут формироваться 20-30 лет. Ключевая задача сегодня — интегрировать в программы раннюю диагностику, чтобы предотвратить данный недуг. Министр также подчеркнул, что цифровые медицинские помощники играют важную роль в повышении эффективности лечения пациентов.

«Доказанная стратегия»: Россиянам объяснили, как поставить старение на паузу
«Доказанная стратегия»: Россиянам объяснили, как поставить старение на паузу

Ранее россиянам предложили 5 необычных лайфхаков, чтобы замедлить старение. Кроме того, врач объяснил, как неправильный прикус ускоряет старение. Кстати, учёные уже выяснили, когда организм начинает стареть.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

