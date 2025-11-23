В Британии нашли связь между кариесом и сахаром в крови

Проблемы с зубами могут повысить сахар в крови, так как инфекция из заражённой зубной пульпы проникает в сосуды, что увеличивает воспаление и плохо влияет на показатели крови. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследование с участием 65 пациентов из лондонской клиники Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Единственным решением контролировать сахар в крови и понизить его является своевременное лечение зубов, что исключает попадание бактерий в сосуды. Учёные подчеркнули, что внимательное отношение к ротовой полости позволит избежать развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это не просто лечение одного зуба. У процедуры есть долгосрочные преимущества для общего здоровья пациента, особенно для снижения риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет», — рассказала врач из King’s College London Садии Ниази.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить налоговый вычет за любые стоматологические услуги, оказанные клиникой с соответствующей лицензией. Чтобы вернуть часть потраченных средств, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и пакетом документов, включающим декларации 3-НДФЛ и 2-НДФЛ, справку, подтверждающую факт лечения и его оплату, а также копию лицензии стоматологической клиники.