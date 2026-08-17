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17 августа, 08:39
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Кардиолог назвал идеальное артериальное давление у женщин и мужчин

Кардиолог Бойцов назвал 120 на 80 идеальным значением артериального давления

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Идеальным артериальным давлением считаются показатели около 120 на 80 мм рт. ст. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов в интервью РИА «Новости». По его словам, значения верхнего давления от 120 до 140 мм рт. ст. могут встречаться, однако такой диапазон уже требует контроля и внимания.

«Это цифры 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть «верхнему» артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», — сказал Бойцов.

Современные европейские рекомендации также относят показатели 120–139/70–89 мм рт. ст. к категории повышенного давления, тогда как гипертонией считается стойкое значение от 140/90 мм рт. ст. Кардиолог отметил, что у молодых женщин давление иногда опускается до 110, 100 и даже 90 мм рт. ст. Такое состояние может переноситься некомфортно, однако само по себе низкое значение не всегда говорит об опасности.

Иная ситуация у пожилых людей. При заметном снижении давления Бойцов советует обратиться к врачу: причиной могут оказаться неправильно подобранные препараты или нарушения работы сердца.

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Татьяна Миссуми
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