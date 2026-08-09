Бодрость под губой: Нарколог рассказал, как кофеиновый снюс убивает сердце

Кофеиновый снюс может провоцировать тахикардию, скачки давления и панические атаки, а особенно опасным это увлечение может быть для подростков. Об этом РИАМО рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Такие пакетики не содержат табака и никотина: их кладут под губу, чтобы кофеин, гуарана или таурин быстрее всасывались через слизистую. По мнению врача, незаметный формат способен сделать продукт привлекательным для несовершеннолетних, которым обычные энергетики не продают.

«У человека с тревожным расстройством и склонностью к паническим атакам кофеин может их спровоцировать», — предупредил Шуров.

При частом употреблении высоких доз кофеина, по словам специалиста, возможны учащённое сердцебиение и значительный подъём давления. Кроме того, сами пакетики снюса способны раздражать слизистую рта и дёсны.

Шуров сравнил ситуацию с популярностью снюса среди школьников и назвал появление нового продукта маркетинговой попыткой занять освободившуюся нишу.

Энергетики по своей природе не являются чем-то полезным. Ранее Life.ru рассказывал, что в жару энергетические напитки могут сильнее нагружать сердце и провоцировать тахикардию, головокружение и нарушения ритма даже у молодых людей. Особенно рискованно пить их перед спортом, купанием или длительным пребыванием на солнце.