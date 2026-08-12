Давление стандартов красоты: 32% россиянок не готовы выйти из дома без макияжа

Россиянки признаются, что чувствуют давление общественных стандартов красоты, однако большинство при этом ориентируется прежде всего на собственное мнение и настроение. Для многих главным поводом привести себя в порядок становится желание хорошо себя чувствовать, а не мнение окружающих. Это показало исследование SOKOLOV Beauty об отношении россиянок к своей внешности.

Повседневная жизнь, судя по результатам опроса, не требует от большинства обязательного макияжа и продуманного образа. 46% участниц считают, что наряжаться и краситься стоит только по особым случаям, ещё 37% вовсе не воспринимают это как обязанность и ориентируются исключительно на собственное настроение. Постоянно выходить из дома с полноценным образом готовы только 12% опрошенных.

Главным источником желания выглядеть лучше для 44% участниц становится собственное внутреннее состояние. Ещё 25% вдохновляются контентом в социальных сетях, 14% — окружением и коллегами, а 11% — любимым человеком.

Однако есть ситуации, когда требования к собственной внешности заметно возрастают. На свидание без «полного образа» не готовы отправиться 68% опрошенных, 65% тщательно собираются на важные встречи и переговоры, а 64% — на вечеринки или встречи с друзьями. Для 48% особенно важно хорошо выглядеть на работе, а 47% стараются произвести впечатление, отправляясь в гости.

При этом 32% россиянок не готовы выйти из дома без макияжа, хотя большинство предпочитает естественный образ. Для 28% обязательны лёгкий тон и бальзам для губ, 25% ограничиваются увлажняющим кремом и гигиеническим бальзамом, а 21% лишь слегка подчёркивают брови и ресницы. Полноценный ежедневный макияж выбирают 17%, тогда как 9% вообще не красятся.

Говоря о других деталях внешнего вида, 14% россиянок признались, что не готовы выйти из дома без продуманного образа. Для 8% обязательной частью выхода остаются украшения, ещё для 8% — аксессуары, 6% не готовы выйти из дома без всех этих деталей сразу, а 4% — без любимой сумки. При этом 28% уверены, что могут выйти из дома практически в любом виде.

Несмотря на достаточно свободное отношение к внешности, большинство женщин всё же ощущают давление общественных стандартов красоты. 59% признались, что чувствуют такое влияние, но при этом продолжают поступать так, как считают нужным. Ещё 24% говорят, что им приходится подстраиваться под существующие правила, тогда как 17% полностью равнодушны к мнению окружающих.

Сильнее всего чувство собственной непривлекательности вызывают не одежда или отсутствие украшений, а состояние кожи. Несовершенства кожи заставляют сомневаться в себе 56% участниц исследования. Ещё 46% испытывают подобные чувства, сравнивая себя с другими, 40% — когда волосы выглядят несвежими, а 36% — когда видят себя без макияжа. При этом 19% признались, что нравятся себе в любом виде.

Большинство россиянок при этом не стремятся скрывать каждое несовершенство. 44% предпочитают маскировать только то, что действительно сильно бросается в глаза, 24% делают это время от времени, а 10% спокойно выходят из дома, не пытаясь что-либо скрыть.

Большинство опрошенных также не считают чужие комментарии поводом менять свою внешность. 29% готовы прислушаться к мнению только в том случае, если сами попросили совета, 23% воспринимают исключительно конструктивную критику, а 22% считают подобные замечания бестактными.

Ранее Life.ru писал, что красота может оказаться статьёй расходов размером почти с первоначальный взнос по ипотеке: за десять лет женщины способны потратить на уход за собой около 3–4 миллионов рублей. Только маникюр, педикюр, волосы и домашняя косметика могут забрать более двух миллионов, а оставшаяся сумма приходится на косметологию, эпиляцию, брови, ресницы и эстетическую стоматологию. При этом в эту внушительную сумму не входят дорогостоящие пластические операции.