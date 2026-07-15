Взнос по ипотеке или ноготочки? Подсчитано, сколько женщины тратят на красоту за 10 лет

Женщины за десятилетие могут потратить несколько миллионов рублей на поддержание внешности. Об этом пишет телеграм-канал Mash Money.

По подсчётам авторов исследования, основные траты городской женщины связаны с регулярным уходом. Маникюр за 10 лет может обойтись примерно в 360 тысяч рублей, педикюр — около 300 тысяч, а уход за волосами — ещё в 540 тысяч.

На косметику и домашние средства может уйти порядка 840 тысяч рублей. Ещё от 1 до 1,5 млн рублей занимают косметологические процедуры, эпиляция, оформление бровей, ресницы, эстетическая стоматология и другие услуги.

В итоге сумма за десять лет может достигать 3–4 млн рублей. При этом в расчёты не включают дорогостоящие операции вроде пластики лица или тела.

Сторонники такой точки зрения считают, что давление стандартов красоты заставляет женщин вкладывать значительные средства во внешность, которые могли бы быть направлены на жильё, образование или инвестиции.

При этом эксперты отмечают, что расходы на внешний вид есть и у мужчин: одежда, спорт, стрижки и уход также требуют денег. Однако структура этих затрат у представителей разных полов может существенно отличаться.

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