Ювелирный лифтинг: Эксперт раскрыла, какие украшения визуально подтягивают овал лица лучше макияжа

Правильно подобранные серьги или подвеска могут сделать черты мягче, вытянуть силуэт или, наоборот, добавить объёма там, где его не хватает. Эксперт ювелирной сети Sunlight Татьяна Сергеева объяснила Life.ru, какие украшения подходят разным типам лица и на что стоит обращать внимание при выборе.

Первое впечатление складывается из пропорций, линий и цветовых акцентов. Именно поэтому серьги, цепочки и подвески способны менять визуальное восприятие лица не меньше, чем причёска или макияж. Украшения помогают правильно расставить акценты. Они могут визуально вытянуть лицо, смягчить угловатые черты или сделать образ более гармоничным. Но важно помнить, что это не строгие правила, а ориентиры, которые помогают подчеркнуть индивидуальность Татьяна Сергеева Эксперт ювелирной сети Sunlight

Круглое лицо: добавить вертикальные линии

Главная особенность круглого лица — примерно одинаковая ширина и длина, мягкие контуры и округлый подбородок. В этом случае задача украшений — слегка вытянуть силуэт. Лучше всего подойдут длинные серьги-подвески, серьги-цепочки, модели с геометрическими элементами или тонкие продолговатые формы. Они создают вертикаль и делают лицо визуально уже. А вот крупные круглые серьги-кольца или массивные «пуговицы» могут дополнительно подчеркнуть округлость лица.

Цепочки также лучше выбирать средней или большой длины с лаконичными подвесками, которые не заканчиваются непосредственно под подбородком.

Овальное лицо: почти без ограничений

Овальная форма лица считается наиболее универсальной, поэтому ей подходит большинство моделей украшений. Можно смело выбирать как миниатюрные пусеты, так и длинные серьги, кольца, подвески или сложные дизайнерские модели. Девушкам с овальным лицом повезло больше остальных — пропорции считаются сбалансированными, поэтому выбор украшений практически не ограничен. В этом случае стоит ориентироваться не столько на форму лица, сколько на стиль одежды, причёску и повод.

Квадратное лицо: смягчить линии

Квадратное лицо отличается выраженной линией нижней челюсти и широким лбом. Чтобы сделать черты более мягкими, стилисты рекомендуют выбирать украшения с плавными линиями. Хорошо работают серьги-капли, овальные модели, вытянутые подвески и украшения с округлыми элементами. А вот серьги в форме квадрата, прямоугольника или массивные геометрические модели способны дополнительно подчеркнуть угловатость.

Треугольное лицо: добавить баланс

Если лицо шире в области лба и постепенно сужается к подбородку, стоит выбирать украшения, которые создают визуальный объём в нижней части лица. Подойдут серьги-капли, модели, расширяющиеся книзу, украшения средней длины и подвески с заметным декоративным элементом. Цепочки лучше выбирать средней длины, чтобы подвеска располагалась чуть ниже ключиц и визуально уравновешивала пропорции.

Вытянутое лицо: добавить объёма

Для вытянутой формы лица задача противоположная — сделать его визуально чуть шире. Лучше всего подходят серьги-кольца, крупные пусеты, короткие серьги с объёмными элементами и модели округлой формы. Слишком длинные серьги-цепочки или узкие подвески могут ещё сильнее вытянуть силуэт, поэтому использовать их стоит осторожно.

«Короткие цепочки привлекают внимание к шее и зоне декольте, а длинные создают дополнительную вертикаль. Размер подвески также имеет значение: миниатюрные модели выглядят деликатно, а крупные становятся самостоятельным акцентом образа. При этом важно учитывать не только форму лица, но и длину шеи, причёску, вырез декольте и даже фактуру ткани — именно сочетание всех деталей создаёт гармоничный образ», — считает эксперт.

Универсальных правил при выборе цвета металла и камней нет, но обычно стилисты советуют ориентироваться на подтон кожи, цвет волос и глаз. Если кожа имеет розоватый или фарфоровый оттенок, а вены на запястье кажутся голубыми или фиолетовыми, чаще всего лучше смотрятся украшения из белого золота, серебра или платины. Такие металлы подчёркивают свежесть кожи и не создают лишнего контраста. Особенно гармонично они сочетаются с прозрачными камнями, жемчугом, сапфирами, аквамаринами и топазами.

Второй вариант: кожа с золотистым или персиковым оттенком и зеленоватые вены. Тогда стоит обратить внимание на жёлтое или розовое золото. Украшения подчёркивают естественное сияние кожи и хорошо сочетаются с тёплыми оттенками камней — цитринами, янтарем, гранатом, дымчатым кварцем, а также с бриллиантами в оправе из жёлтого золота. Если определить подтон сложно и украшения из разных металлов смотрятся одинаково гармонично, можно смело экспериментировать. В этом случае одинаково удачно выглядят как серебро, так и золото. Более того, современная мода уже не запрещает сочетать разные металлы в одном образе. Например, можно носить серьги из белого золота и кольцо из жёлтого, если их объединяют схожий стиль или форма.

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