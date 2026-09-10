Сон, спорт и питание: Россиянам объяснили, как правильно подготовиться к сезону гриппа

Подготовиться к сезону респираторных инфекций помогут полноценный сон, сбалансированное питание и физическая активность, рассказала доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно. По её словам, в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов, зелени и ягод, богатых витаминами и антиоксидантами.

Важны и источники белка, необходимого для выработки защитных антител: мясо, рыба, яйца и бобовые. А вот простые углеводы лучше ограничить. Спать следует по 7–8 часов, а физической активности нужно уделять время регулярно. Минимумом может стать ежедневная 30-минутная ходьба в среднем темпе.

Дополнить эти меры стоит гигиеной: мыть руки после общественных мест и возвращения с улицы, а также протирать санитайзерами гаджеты, ключи и другие часто используемые предметы. Помещения необходимо регулярно проветривать, избежать сухости воздуха помогут увлажнители.

Среди других рекомендаций — борьба со стрессом с помощью хобби, медитации и прогулок на природе. Вакцинацию от гриппа лучше проходить в сентябре–октябре, чтобы достаточный уровень антител успел сформироваться до активного эпидемического подъёма, отметила собеседница сайта MK.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о первой осенней волне заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября. По её словам, такой подъём происходит ежегодно примерно в одно и то же время, а одной из его причин становится увеличение числа контактов между людьми.