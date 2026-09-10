Однозначно делаем: В Госдуме напомнили о графике осенних прививок

Осенью в первую очередь стоит вспомнить о вакцинации против гриппа. Всероссийская прививочная кампания уже стартовала 2 сентября, а оптимальным временем считаются сентябрь и октябрь: после вакцинации организму требуется примерно две-три недели для формирования иммунитета до сезонного подъёма заболеваемости. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.

На днях сходили с дочкой в поликлинику и привились. Есть особенность: детям до 3 лет вводят половину дозы вакцины с периодичностью в 3–4 недели. В первую очередь это дети с шести месяцев, школьники и студенты, беременные женщины, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские и педагогические работники, сотрудники транспорта и коммунальной сферы. Юлия Дрожжина Депутат Государственной Думы

Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также по месту работы или учёбы, если там организована работа выездной прививочной бригады.

Что касается остальных прививок, единого именно «осеннего набора» для всех взрослых нет. Парламентарий советует открыть свой прививочный сертификат и проверить, всё ли сделано по Национальному календарю. Например, взрослым необходима ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые десять лет; для определённых возрастов и групп предусмотрена вакцинация против кори, краснухи, вирусного гепатита B и других инфекций. Если что-то было пропущено, это можно обсудить с врачом и наверстать.

«А на вопрос «делаем или не делаем?» моя позиция однозначная: если нет медицинских противопоказаний — делаем. Вакцинация особенно важна не только для того чтобы снизить риск заболевания, но и чтобы уменьшить вероятность тяжёлого течения и осложнений. Осень — хороший повод просто проверить свой прививочный статус и не откладывать то, что давно пора было сделать», — заключила Дрожжина.

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