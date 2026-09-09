Представление о туберкулёзе как о болезни исключительно заключённых, маргиналов и людей, живущих в тяжёлых условиях, давно устарело. Сегодня инфекцией заболевают в том числе молодые, благополучные и ведущие здоровый образ жизни люди, а столкнуться с возбудителем можно и в привычной городской среде. Об этом Life.ru рассказал врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман, комментируя новости о проникновении в Россию штамма туберкулёза, устойчивого к лекарствам.

Туберкулёз клинически трансформировался. Он перестал быть только болезнью подвалов и мест лишения свободы. Туберкулёзом зачастую заболевают абсолютно благополучные, ведущие здоровый образ жизни и хорошо питающиеся люди, в том числе молодые. Понять, почему конкретно этому человеку так не повезло, зачастую бывает абсолютно невозможно. Александр Пальман Пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук

Изменилась, по словам Пальмана, и клиническая картина заболевания. Если раньше медики ориентировались в том числе на достаточно характерные изменения в лёгких, то сегодня туберкулёз способен маскироваться под другие патологии и проявляться нетипично.

«Сейчас я студентам говорю: „Ребята, давайте договоримся: любое непонятное явление в лёгких считается туберкулёзом, пока не доказано обратное“. Атипичная локализация, атипичные проявления — сколько угодно», — рассказал пульмонолог.

При этом случайная поездка рядом с заболевшим вовсе не означает неизбежного заражения. Туберкулёз передаётся воздушным путём, однако вероятность инфицирования зависит в том числе от продолжительности и тесноты контакта. Пальман вспомнил пациентку с открытой формой заболевания, которая жила вместе с двумя детьми-подростками, но даже при таком тесном контакте они не заразились.

«Подхватить туберкулёз — это не то же самое, что подхватить грипп. Взять и заразиться им вот так просто — задача не очень простая», — подчеркнул специалист.

С другой стороны, полностью списывать угрозу со счетов тоже нельзя. К факторам риска Пальман отнёс скученные коллективы, офисы и общественный транспорт, а также иммунодефицитные состояния и проживание либо пребывание в регионах с более высокой заболеваемостью.

«Ходить по городу и шарахаться от каждой тени, пугаясь возможного заражения, не стоит. Так можно бояться и рака, и инфаркта — всего бояться и не жить. Но надо понимать, что это не абстрактный теоретический риск, а вполне конкретный», — предупредил врач.

По его мнению, куда полезнее не пытаться полностью изолироваться от потенциальных источников инфекции, а регулярно проходить профилактические обследования и внимательно относиться к изменениям здоровья.

«Лучше регулярной диспансеризации пока никто ничего не придумал. Нужно просто за собой следить. Это гораздо больше убережёт от неприятностей, чем попытка спрятаться под каким-то эфемерным зонтиком», — заключил Пальман.

Ранее Life.ru сообщал, что в России выявили генетическую линию возбудителя туберкулёза EurA1.1, устойчивую к нескольким антибиотикам. Специалисты подчёркивали, что лекарственная устойчивость сама по себе не делает бактерию более заразной, однако может осложнять подбор терапии.