В Россию проник штамм-мутант туберкулёза, устойчивый к лекарствам

В России циркулирует генетическая линия возбудителя туберкулёза EurA1.1 с устойчивостью к нескольким антибиотикам. Её образцы выявляли в том числе в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование европейских учёных и российских специалистов.

Исследователи из Дублина изучили геномы 1362 образцов микобактерии туберкулёза. Из них 62 получили в России. Анализ показал распространённую устойчивость EurA1.1 к ряду препаратов первой и второй линии, которые применяют при лечении заболевания.

Руководитель научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анна Панова пояснила, что EurA1.1 не доминирует среди других вариантов микобактерии. По её словам, эту линию начали чаще выявлять в том числе благодаря развитию лабораторной диагностики и генетических методов.

Специалисты подчёркивают, что устойчивость к антибиотикам не означает, что инфекцию невозможно вылечить. В таких случаях врачам необходимо определить чувствительность бактерии к препаратам и подобрать индивидуальную схему терапии.

«Предсказать, насколько широко этот вариант распространится по России, сейчас невозможно. Передается он так же, как и обычный туберкулез, — главным образом воздушным путём при длительном контакте с больным активной формой заболевания. Сам факт устойчивости к антибиотикам не делает бактерию автоматически более заразной. Проблема в другом: человек может заразиться уже устойчивой бактерией, и тогда стандартное лечение с самого начала будет работать хуже», — отметил руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

У EurA1.1 нет отдельных симптомов, по которым можно определить устойчивость возбудителя к препаратам. Для этого необходимы лабораторные исследования. Эксперты также отмечают, что устойчивость к современным средствам, включая бедаквилин и линезолид, выявили не у всех изученных образцов.

В России параллельно завершилась третья фаза клинических исследований новой вакцины против туберкулёза, которую разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас специалисты обрабатывают данные, которые собирали в течение трёх лет. Разработчики рассчитывают, что препарат сможет обеспечить защиту в том числе от устойчивых вариантов микобактерии.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться варианты вируса гриппа, к которым у части населения нет достаточной иммунной защиты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала о распространении в Южной Америке штамма A(H3N2), а также варианта A(H1N1) с пандемическим потенциалом 2009 года. По её словам, эти геноварианты пришли на смену ранее циркулировавшим штаммам. В Роспотребнадзоре также сообщили, что состав вакцин на новый эпидемический сезон скорректировали с учётом актуальных вариантов вируса.