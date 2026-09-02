Попова: Штаммы гриппа, к которым нет иммунитета, могут прийти в Россию

В Россию могут прийти новые варианты вируса гриппа, к которым у населения, вероятно, нет достаточного иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в южном полушарии ранее фиксировался рост заболеваемости сразу несколькими вариантами гриппа. Речь идёт о штамме A(H3N2), который активно распространялся в Южной Америке, а также о варианте A(H1N1) с пандемическим потенциалом 2009 года.

Попова отметила, что эти геноварианты сменили ранее циркулировавшие штаммы, поэтому у части россиян может не быть необходимой иммунной защиты.

Глава ведомства также подчеркнула важность вакцинации перед новым эпидсезоном. По данным Роспотребнадзора, в состав вакцин на новый сезон были внесены изменения с учётом актуальных вариантов вируса.

Отметим, что с началом учебного года детям особенно важно своевременно сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такая вакцинация помогает снизить вероятность тяжёлого течения заболеваний и связанных с ними осложнений. После прививки вероятность тяжёлого течения инфекции, госпитализации и опасных осложнений, по словам специалиста, снижается на 60-80%.