Не только грипп: Полный список вакцин, которые помогут школьникам не болеть весь год

Осенью школьников в первую очередь стоит защитить от гриппа и пневмококка — эти прививки заметно снижают вероятность тяжёлого течения болезни. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава Дарья Намазова.

По словам специалиста, вакцинация от гриппа должна стать основной задачей на сентябрь и октябрь.

«Она позволяет снизить риск тяжёлого течения заболевания, госпитализации и опасных осложнений на 60-80%», — сказала она.

Не менее важна и защита от пневмококка. Инфекционист напомнила, что именно эта инфекция чаще всего приводит к тяжёлым отитам, гайморитам и бактериальным пневмониям у детей дошкольного и школьного возраста.

Врач также посоветовала привить от ветряной оспы тех детей, кто ею ещё не болел. В школьном и подростковом возрасте болезнь переносится тяжелее и нередко даёт бактериальные осложнения, пояснила Намазова.

Помимо этого, родителям стоит проверить, сделаны ли ребёнку две плановые прививки от кори, краснухи и паротита — в год и в шесть лет. Если вторую дозу пропустили, её нужно ввести как можно скорее, при этом минимальный промежуток между дозами составляет три месяца.

Отдельно инфекционист выделила необходимость защиты от коклюша и менингококка.

«Менингококк может развиваться стремительно и в отдельных случаях за считанные часы приводить к тяжёлым последствиям», — заключила Намазова. Она добавила, что детям старше двух лет для стойкого иммунитета хватит одной дозы современной конъюгированной вакцины.

Ранее Life.ru сообщал, что в России в 2026 году зарегистрируют первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококка. Как рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат под названием «Менговакс B» не имеет аналогов в мире. Он защищает от серотипа В, который вызывает самые тяжёлые формы инфекции.