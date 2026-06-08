Россия зарегистрирует первую вакцину от менингококка в 2026 году

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и появится на рынке уже в 2026 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью РИА «Новости» рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова.

Эта вакцина называется «Менговакс B». Она уникальна — аналогов в мире не существует. Вакцина защищает от серотипа В, который вызывает тяжёлые формы менингококковой инфекции.

«В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет», — сказала Скворцова.

Скворцова добавила, что в ФМБА разрабатывают много разных препаратов. Сразу после регистрации этих вакцин начнётся выпуск следующих лекарств.

Раньше уже сообщалось, что в России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может произойти уже в сентябре 2026 года. Эта вакцина станет первой российской такого рода.