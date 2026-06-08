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8 июня, 07:47

Россия зарегистрирует первую вакцину от менингококка в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и появится на рынке уже в 2026 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью РИА «Новости» рассказала глава ФМБА России Вероника Скворцова.

Эта вакцина называется «Менговакс B». Она уникальна — аналогов в мире не существует. Вакцина защищает от серотипа В, который вызывает тяжёлые формы менингококковой инфекции.

«В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет», — сказала Скворцова.

Скворцова добавила, что в ФМБА разрабатывают много разных препаратов. Сразу после регистрации этих вакцин начнётся выпуск следующих лекарств.

ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от самой агрессивной опухоли мозга
ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от самой агрессивной опухоли мозга

Раньше уже сообщалось, что в России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. Это может произойти уже в сентябре 2026 года. Эта вакцина станет первой российской такого рода.

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Наталья Афонина
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