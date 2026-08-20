Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире

Грипп представляет большую угрозу для человечества, чем многие инфекции с пугающими названиями, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самая опасная инфекция в мире — это грипп, каждый сезон он уносит гораздо больше, чем всякие страшные названия: денге, Эбола», — сказал эпидемиолог на пресс-конференции в Москве.

Масштаб заболевания действительно остаётся огромным. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонным гриппом заражается около миллиарда человек, 3–5 млн переносят болезнь в тяжёлой форме, а от связанных с ней респираторных осложнений умирают от 290 до 650 тысяч человек.

Особое внимание Онищенко призвал уделять школам. По его словам, именно возвращение детей в коллективы становится одним из ключевых факторов сезонного распространения инфекции. Академик считает, что в первую очередь от гриппа необходимо прививать школьников, педагогов и медицинских работников.

При этом ранее специалист прогнозировал, что в сезоне 2026–2027 годов пандемического подъёма заболеваемости гриппом в России ожидать не стоит. Он связывал это в том числе с эффективностью обновлённой вакцины против актуальных штаммов вируса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Онищенко спрогнозировал России сезон без пандемического подъёма гриппа и объяснил, почему вакцинация остаётся основным способом профилактики.