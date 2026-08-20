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20 августа, 10:29

Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Грипп представляет большую угрозу для человечества, чем многие инфекции с пугающими названиями, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самая опасная инфекция в мире — это грипп, каждый сезон он уносит гораздо больше, чем всякие страшные названия: денге, Эбола», — сказал эпидемиолог на пресс-конференции в Москве.

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Масштаб заболевания действительно остаётся огромным. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонным гриппом заражается около миллиарда человек, 3–5 млн переносят болезнь в тяжёлой форме, а от связанных с ней респираторных осложнений умирают от 290 до 650 тысяч человек.

Особое внимание Онищенко призвал уделять школам. По его словам, именно возвращение детей в коллективы становится одним из ключевых факторов сезонного распространения инфекции. Академик считает, что в первую очередь от гриппа необходимо прививать школьников, педагогов и медицинских работников.

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При этом ранее специалист прогнозировал, что в сезоне 2026–2027 годов пандемического подъёма заболеваемости гриппом в России ожидать не стоит. Он связывал это в том числе с эффективностью обновлённой вакцины против актуальных штаммов вируса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Онищенко спрогнозировал России сезон без пандемического подъёма гриппа и объяснил, почему вакцинация остаётся основным способом профилактики.

Больше новостей о заболеваниях, профилактике и рекомендациях врачей — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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