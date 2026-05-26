26 мая, 07:47

Не может говорить, есть и ходить: Жуткие осложнения от гриппа приковали девочку к постели

14-летнюю школьницу парализовало ниже шеи после перенесённого гриппа

Обложка © freepik / DC Studio

В Великобритании 14-летняя девочка осталась парализованной ниже шеи после тяжело перенесённого гриппа. По мнению врачей, инфекция стимулировала развитие редкого недуга — произошёл инсульт спинного мозга. Об этом пишет Daily Mail.

Всё началось в декабре 2025 года, когда Лекси Браун просто пожаловалась на температуру и головокружение. Родители решили, что у дочери банальный грипп. Через пару дней девочка в слезах позвонила матери на работу и сказала, что чувствует дикую боль. Когда женщина вернулась домой, подростку уже вызвали скорую помощь. Школьница уже практически теряла сознание.

В клинике пациентку ввели в искусственную кому. А ещё через неделю у Лекси случился спинальный инсульт. Медики полагают, что школьница тяжело перенеслf грипп, и недуг стал осложнением после болезни. Когда Лекси пришла в себя, она больше не могла ходить, говорить и дышать самостоятельно. Сейчас семья надеется, что их любимица сможет постепенно восстановить хотя бы часть функций организма. Лекси раньше увлекалась театром, музыкой, мечтала стать певицей и никогда не жаловалась на здоровье. Родители даже собирают деньги на реабилитацию дочери, но прогнозы пока неутешительные.

Татьяна Миссуми
