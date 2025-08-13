Встреча Путина и Трампа
13 августа, 10:15

Британка на время умерла и не увидела «райских врат» на том свете

DM: Британка впала в кому и в момент клинической смерти увидела янтарный свет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

32-летняя британка Никола Ходж впала в кому из-за опасного закисления крови, вызванного сменой лекарств от эпилепсии. Несмотря на то, что её шансы на выживание были равны 20 процентам, женщина смогла выкарабкаться, даже пережив клиническую смерть, сообщает Daily Mirror.

«Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — поделилась она воспоминаниями о моменте смерти.

После выхода из комы женщине пришлось столкнуться с последствиями: спутанностью сознания, мигренями и новыми приступами. Через полгода она получила четыре кровоизлияния в мозг из-за падения во время припадка. Несмотря на трудности, Ходж даже смогла написать книгу Spirit Born. Сейчас женщина поддерживает других авторов с инвалидностью через свой TikTok-аккаунт.

«Ощущения во время комы убедили меня, что после смерти должно быть что-то — другая жизнь или энергия, и именно тогда у меня родилась эта идея», — рассказала Ходж.

Шанс выжить 5%: Мужчина умер на 10 минут и рассказал, что с ним происходило

Ранее Life.ru рассказал, что в Британии мужчина умер на 45 минут и воскрес. У 64-летнего Стива Далтона остановилось сердце во время работы на детской площадке вместе с дочерью. Медики в течение трёх часов проводили реанимационные мероприятия, шесть раз применяя дефибриллятор.

