Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 августа, 15:00

Шанс выжить 5%: Мужчина умер на 10 минут и рассказал, что с ним происходило

Mirror: Переживший 10-минутную клиническую смерть британец рассказал об ощущениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Отец двоих детей, 42-летний Мэттью Аллику из лондонского района Ромфорд, пережил клиническую смерть в августе прошлого года. До этого мужчина замечал у себя одышку и отёки ног, которые он ошибочно связывал с последствиями ночных смен, сообщает газета The Mirror.

Мэттью почувствовал себя плохо и не смог подняться по лестнице, что побудило его коллегу вызвать скорую. В больнице у него обнаружили аритмию, которая привела к остановке сердца из-за тромбоэмболии легочной артерии. Врачи констатировали клиническую смерть — она длилась около 10 минут. После успешной реанимации и трёхдневной комы Мэттью очнулся, описав пережитое как «спокойный сон».

Несмотря на опасения врачей относительно возможного повреждения мозга из-за недостатка кислорода, британец полностью пришёл в сознание, хотя и с частичной потерей памяти. Изначально он испытывал трудности с движением, узнаванием людей и цветов. При поддержке семьи Мэттью заново осваивал базовые навыки, такие как ходьба и контроль над телом. Причина его состояния остаётся неизвестной. Медики прозвали его «человеком-чудом», поскольку выживаемость в подобных случаях составляет всего 5%.

Ранее сообщалось, что врачи Мариинской больницы совершили чудо: им удалось спасти петербурженку после остановки сердца, вызванной инфарктом. Борьба за её жизнь длилась рекордные 58 минут. Благодаря беспрецедентной продолжительности реанимации и слаженной работе медиков, женщина вышла из критического состояния и идёт на поправку.

