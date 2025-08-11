Шанс выжить 5%: Мужчина умер на 10 минут и рассказал, что с ним происходило

Отец двоих детей, 42-летний Мэттью Аллику из лондонского района Ромфорд, пережил клиническую смерть в августе прошлого года. До этого мужчина замечал у себя одышку и отёки ног, которые он ошибочно связывал с последствиями ночных смен, сообщает газета The Mirror.

Мэттью почувствовал себя плохо и не смог подняться по лестнице, что побудило его коллегу вызвать скорую. В больнице у него обнаружили аритмию, которая привела к остановке сердца из-за тромбоэмболии легочной артерии. Врачи констатировали клиническую смерть — она длилась около 10 минут. После успешной реанимации и трёхдневной комы Мэттью очнулся, описав пережитое как «спокойный сон».

Несмотря на опасения врачей относительно возможного повреждения мозга из-за недостатка кислорода, британец полностью пришёл в сознание, хотя и с частичной потерей памяти. Изначально он испытывал трудности с движением, узнаванием людей и цветов. При поддержке семьи Мэттью заново осваивал базовые навыки, такие как ходьба и контроль над телом. Причина его состояния остаётся неизвестной. Медики прозвали его «человеком-чудом», поскольку выживаемость в подобных случаях составляет всего 5%.