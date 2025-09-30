Смертельная схватка за наггетс: Британка нелепо погибла из-за собаки спустя неделю после смерти дочки

В Великобритании 34-летняя женщина по имени Мишель погибла в результате несчастного случая с домашними собаками. Инцидент произошёл во время кормления двух питомцев — шпица и ротвейлера — наггетсами из фастфуд-ресторана. Обстоятельства трагического инцидента раскрыло издание The Mirror со ссылкой на родственников погибшей.

Обычно собаки мирно уживались, но в этот раз маленький пес зарычал на ротвейлера, пытаясь первым получить угощение. В ответ крупная собака резко сомкнула челюсти, и случайно в пасть попала рука хозяйки. Повреждённая артерия вызвала сильное кровотечение. Мишель экстренно доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.

Родственники подчеркнули, что это была нелепая случайность: ротвейлер по кличке Ригг никогда не проявлял агрессии к людям и был очень привязан к хозяйке. Семья переживает двойную трагедию — всего несколько недель назад скончалась дочь Мишель. После смерти матери и ребёнка полиция забрала собак, которым теперь грозит эвтаназия согласно действующим правилам.

Ранее в Краснодаре был зафиксирован инцидент с нападением собаки на семилетнего ребёнка. Хотя животное находилось на поводке, на нём отсутствовал намордник. Нападение произошло в момент, когда пёс проходил мимо мальчика. Владелец животного не оказал помощь пострадавшему и незамедлительно покинул место происшествия. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.