Онищенко рекомендовал носить маски осенью для защиты от гриппа и ОРВИ

Осенью россиянам могут рекомендовать носить медицинские маски для защиты от гриппа и ОРВИ. Однако всеобщего масочного режима в стране не будет, сообщил в беседе с РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, такие меры станут вводить локально — там, где уровень заболеваемости окажется высоким. Особенно актуальной защита будет для людей, которые по работе или другим причинам часто контактируют с окружающими.

Академик также отметил, что пандемической вспышки гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне не ожидается. При этом в отдельных коллективах или группах с высокой заболеваемостью могут понадобиться карантинные ограничения.

«Но это не значит, что вся страна обязана будет носить маски», — подчеркнул специалист.

Накануне Онищенко также заявил, что масштабной пандемической вспышки гриппа в России в этом сезоне не ожидается. По его словам, обновлённая четырёхвалентная вакцина скорректирована с учётом актуальных штаммов вирусов типов А и B. При этом он отметил, что возникновение пандемического штамма в обозримом будущем неизбежно, невзирая на текущие обстоятельства.