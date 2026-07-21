Главный гериатр Минздрава назвала прививки, которые продлевают жизнь

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции помогает не только снизить риск заболеваний, но и способствует увеличению продолжительности жизни. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По словам специалиста, инфекционные заболевания сопровождаются выраженным воспалением в организме, а такие процессы способны ускорять возрастные изменения. Поэтому профилактика инфекций имеет значение и для сохранения здоровья в пожилом возрасте.

«Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь», — отметила Ткачева.

Гериатр подчеркнула, что сегодня вакцинацию рассматривают не только как способ защиты от болезней, но и как элемент геропротекции — подхода, направленного на замедление процессов старения.

Особое внимание, по мнению врача, пожилым людям стоит уделять прививкам от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку именно эти заболевания остаются одними из наиболее серьезных угроз для данной возрастной группы.

А ранее в ФМБА раскрыли особенности уникальной российской вакцины от менингококка. «Менговакс B» должна обеспечить защиту сразу от пяти опасных серогрупп менингококка, включая серотип B, против которого не работают четырёхвалентные препараты.