В ФМБА раскрыли особенности уникальной российской вакцины от менингококка

Российская вакцина «Менговакс B» должна обеспечить защиту сразу от пяти опасных серогрупп менингококка, включая серотип B, против которого не работают четырёхвалентные препараты. Об этом рассказала заместитель генерального директора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

По словам эксперта, регистрация препарата в России ожидается в 2026 году. Вакцина рассчитана на серогруппы A, B, C, W и Y, поскольку именно они чаще всего встречаются в нашей стране, хотя их распространённость может меняться в зависимости от региона и года. Кандидат биологических наук отметила, что «Менговакс B» отличается уникальным составом.

Так, в российской вакцине объединены полисахариды серотипов A, C, Y и W, соединённые с белком-носителем, а также рекомбинантный компонент B, созданный на основе технологии E. coli. Препарат не содержит живых компонентов, а при его разработке не использовались векторные технологии.

«Важно отметить, что все компоненты содержатся в одном флаконе, что делает применение препарата наиболее удобным», — заключила собеседница RT.

Напомним, первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и появится на рынке уже в 2026 году. Об этом ранее заявила глава ФМБА России Вероника Скворцова.